«Το Freddo Espresso του Κυριάκου»: Γιατί πληρώνουμε τον ακριβότερο καφέ στην Ευρώπη - Θα πάει στα 5€

Στο θέμα της μείωσης των έμμεσων φόρων στον καφέ επανέρχεται με διαφημιστικό σποτ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) η οποία προειδοποιεί πως το κόστος θα αυξηθεί περαιτέρω μέσα από νέες αυξήσεις που έρχονται από τους χονδρεμπόρους στην τιμή του προϊόντος.

Ειδικότερα το σποτ αναφέρει ότι «οι Έλληνες πλέον, πίνουμε τον ακριβότερο καφέ στην Ευρώπη. Όχι αναλογικά, αλλά σε πραγματικά, αληθή και απόλυτα νούμερα».

Το βίντεο το οποίο τιτλοφορείται με τη φράση «Freddo Espresso του Κυριάκου», ξεκινάει δείχνοντας που κατανέμονται τα χρήματα που πληρώνει κανείς για να απολαύσει τον καφέ του. Αναλυτικότερα το 24% αφορά τον ΦΠΑ, ενώ ένα ακόμη 30% καταλήγει σε εισφορές/κρατήσεις, φόρος. Ειδικός φόρος καφέ συν ΦΠΑ + φόρος επιχείρησης + φόροι υπέρ τρίτων.



Αυτό σημαίνει ότι το 35% του ποσού που πληρώνει κάποιος για έναν καφέ πηγαίνει κατευθείαν στο κράτος, την ώρα που τα πραγματικά έξοδα ανέρχονται στο 60,4%. Εν τέλει αποφαίνεται ότι το αποφορολογημένο κέρδος της επιχείρησης ανέρχεται μόλις στο 4,6%! Και το βίντεο καταλήγει με τη φράση: «24% ΦΠΑ, ο ακριβότερος καφές στην Ευρώπη με υπογραφή Μητσοτάκη».



Ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό



«Η ομοσπονδία μας ζητάει συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Τα βασικά θέματα που μας προβληματίζουν είναι το ενεργειακό και η αύξηση στην τιμή του καφέ. Είχαμε δύο αυξήσεις ΦΠΑ μέσα σε ένα χρόνο και η εστίαση δεν μπορούσε πλέον να τις απορροφήσει, οπότε μετακύλησε μέρος του κόστους στον πελάτη. Αυτή την στιγμή έχουμε τον πιο ακριβό καφέ σε όλη την Ευρώπη. Και με την φορολογία που έχει εφαρμοστεί ενισχύονται οι αλυσίδες take away. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει μια πορτοκαλάδα σε μια καφετέρια θα την πληρώσει με 24% ΦΠΑ, ενώ σε take away 13%. Πρέπει αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός να σταματήσει», ανέφερε στον «Τύπο Θεσσαλονίκης» ο Μιχάλης Επιτροπίδης, γενικός γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης.

Θα φτάσει τα 5€ – Ζητούν ΦΠΑ 13%

Ο ίδιος πρόσθεσε πως μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένονται αυξήσεις 30-40% στην τιμή του καφέ από τους χονδρεμπόρους. «Αυτό πρακτικά σημαίνει 50 λεπτά πιο πάνω στην τιμή του καφέ. Ζητάμε ο ΦΠΑ να επανέλθει στο 13% ώστε να μην ανέβει η τιμή του καφέ από τα 4,5 ευρώ στα 5 ευρώ. Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι μόνο στον καφέ υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης που και αυτός φορολογείται με 24%. Συνολικά υπολογίζεται ότι το τελικό ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής το 35% είναι φόροι, κρατήσεις και εισφορές».

Η εικόνα στην Ευρώπη



Στην Ιταλία η τιμή ενός απλού espresso έχει αυξηθεί κατά 15% τα τελευταία τρία χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω φτάνοντας ενδεχομένως το επίπεδο ρεκόρ των 2 ευρώ ανά φλιτζάνι, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου. Ο πιο ακριβός καφές στην Ευρώπη προσφέρεται στη Δανία και την Ελβετία, όπου το cappuccino κοστίζει πάνω από 5 ευρώ (Numbeo).



Η Ελλάδα είναι κάπου στη μέση της κατάταξης, με μέση τιμή για το συγκεκριμένο είδος καφέ στα 3,35 ευρώ. Η τιμή είναι πιο χαμηλή από χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά πιο υψηλή από τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Ειδικά στις χώρες της Νότιας Ευρώπης η μέση τιμή του καφέ είναι κάτω από 2 ευρώ και ο φθηνότερος καφές προσφέρεται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κοντά στο 1,40 ευρώ.



Οι αιτίες για το εκρηκτικό κόστος της βιομηχανίας καφέ

Οι αυξήσεις τιμών είναι αναπόφευκτες τόσο στην εστίαση όσο και στα ράφια. Mετά τα συνεχή limit up στις τιμές χονδρικής. τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ποικιλίας Arabica διαπραγματεύονται πάνω από τα 240 δολ. στη Νέα Υόρκη ενώ αυτά της ποικιλίας Robusta φτάνουν στο επίπεδο ρεκόρ των 5.500 δολ./τόνο.

Η τιμή της ποικιλίας Robusta παρουσιάζει αύξηση 65% το 2024 σε σχέση με το 2023, ενώ η αύξηση στην ποικιλία Arabica φτάνει το 45%.



Μιλώντας στο Attica TV, ο Τάσος Γιατράς, πρόεδρος συλλόγου καταστηματαρχών εστίασης &αναψυχής Αχαΐας τόνισε ότι ο κλάδος βλέπει να αυξάνονται οι φόροι και ο καταναλωτής θα τη δει και στα ράφια και στην εστίαση. Όπως είπε η κλιματική κρίση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αυξήσεις στις μεταφορές θα φέρουν νέες αυξήσεις στην πρώτη ύλη.



Με πληροφορίες από Attica TV, powergame.gr, Typosthes.gr