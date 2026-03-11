Το Jeep Avenger 4xe στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Οι επισκέπτες θα το δουν από κοντά στο πλέον κεντρικό σημείο της εγκατάστασης, στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ενώ τα Σαββατοκύριακα και κατόπιν συνεννόησης θα υπάρχει δυνατότητα test drive.

Με την αυθεντική τετρακίνηση 4xe να εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση ακόμα και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες, το Jeep Avenger υποστηρίζει με συνέπεια όλες τις outdoor δραστηριότητες.

Με εισαγωγική τιμή €29.990, πλούσιο εξοπλισμό και 8ετή εγγύηση μηχανικών μερών και οδική βοήθεια, το Jeep Avenger 4xe κάνει εμπράκτως την αυθεντική εμπειρία Jeep πιο προσιτή από ποτέ. Εύκολο και άνετο στην αστική καθημερινότητα αλλά και ικανότατο στην εκτός δρόμου οδήγηση, αποτελεί ένα μοναδικό μίγμα δυνατοτήτων με το κύρος της Jeep και φέρνει σε πέρας όποια αποστολή κι εάν του ανατεθεί. Μη χάσετε την ευκαιρία να το θαυμάσετε στο φυσικό του περιβάλλον.

Η ταυτότητα του Avenger 4xe

Το νέο Jeep Avenger 4xe είναι ένα κόμπακτ υβριδικό B-SUV με πραγματικές δυνατότητες τετρακίνησης (4x4), ισχύ 145 ίππων. Διαθέτει υβριδικό σύστημα 48V, αυξημένη απόσταση από το έδαφος (210 mm) και δυνατότητα διέλευσης υδάτινων κολλημάτων έως 400 mm, συνδυάζοντας αστική ευελιξία με off-road ικανότητες.

Βασικά Χαρακτηριστικά & Στοιχεία:

Κινητήρας/Κίνηση: Υβριδικό σύστημα 48V με 1.199cc κινητήρα, δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Ισχύς: 145 HP, 0-100 km/h σε 9,5 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 194 km/h.

Off-Road: 4x4 σύστημα, 210 mm απόσταση από το έδαφος, γωνίες προσέγγισης (22°), ράμπας (21°) και διαφυγής.

Σχεδίαση: Ειδικοί προφυλακτήρες με υλικά ανθεκτικά στις γρατζουνιές, ράγες οροφής και άγκιστρο ρυμούλκησης.

Εγγύηση: 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών και οδική βοήθεια.