To «κλειδωμένο» δίδυμο και οι δυο, όχι ασήμαντες, λεπτομέρειες

Αυτό το υπουργικό δίδυμο έχει «κλειδώσει».

Για τους Νίκο Δένδια και Κυριάκο Πιερρακάκη ο λόγος οι οποίοι σε μία ακόμη δημοσκόπηση της ALCO για τον ALPHA εμφανίζονται ως οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί τόσο στο σύνολο του κοινού όσο και ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Τα ποσοστά είναι 34% και 16% στο σύνολο των ψηφοφόρων.

ALCO / ALPHA

Ενώ ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ ο κ. Δένδιας έχει ποσοστό 61% και ο Κυριάκος Πιερρακάκης 43%.

ALCO / ALPHA

Δυο παρατηρήσεις, για δυο μικρές αλλά όχι ασήμαντες λεπτομέρειες:

Παλαιότερα οι υπουργοί επί των Οικονομικών στις δημοσκοπήσεις έψαχναν να βρουν τα ονόματά τους στο δεύτερο, ίσως και στο τρίτο, «γύρισμα» της σχετικής κάρτας. Γιατί όπως και να το κάνουμε ο εκάστοτε «τσάρος» της οικονομίας δεν είναι και το πλέον αγαπητό πρόσωπο για τους πολίτες.

Με τον Πιερρακάκη πάντως η εικόνα είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετική. Ίσως αυτό να οφείλεται στο πέρασμά του από το Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ή στο Eurogroup. Θα φανεί.

Δεύτερη λεπτομέρεια, είναι η περίπτωση του Άδωνι Γεωργιάδη. Όχι για τα ποσοστά αποδοχής που έχει ανάμεσα στους δεξιούς. Αλλά για το γεγονός ότι στο σύνολο των ερωτηθέντων βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω από τους κυρίους Δένδια και Πιερρακάκη.

Υπουργός υγείας δύσκολο επίσης να βρεθεί αυθόρμητα σε αυτή τη θέση της συγκεκριμένης λίστας. Και μη ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον Άδωνι.