Το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο: Μήκος 122 χλμ. και ταξίδι 40 λεπτών αντί για ώρες

Η Κίνα ενέκρινε την κατασκευή της μεγαλύτερης υποθαλάσσιας σήραγγας παγκοσμίως, γνωστής ως Bohai Strait Tunnel, ενός εξαιρετικά φιλόδοξου έργου με κόστος που ξεπερνά τα 20 δισ. λίρες.

Η σήραγγα θα αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές για τρένα υψηλής ταχύτητας, οι οποίες θα συνδέουν τις πόλεις Νταλιάν και Γιαντάι. Με την ολοκλήρωσή της, ο χρόνος μετακίνησης αναμένεται να μειωθεί δραστικά — από έξι έως οκτώ ώρες σήμερα σε περίπου 40 λεπτά — προσφέροντας μια ταχύτερη και πιο αποδοτική εναλλακτική στις υφιστάμενες σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, όπως το Bohai Train Ferry.