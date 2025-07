Το νέο υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο «200+» κοσμεί το διεθνές Αστεροσκοπείο του Σκίνακα

Το υπερσύγχρονο νέο τηλεσκόπιο το οποίο απέκτησε πρόσφατα το διεθνώς αναγνωρισμένο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, έλαβε επισήμως το όνομα «200+», σε τελετή που συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 23 Ιουλίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με τιμώμενο πρόσωπο την κα Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, Προέδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Το νέο τηλεσκόπιο αποκτήθηκε χάρη στη χορηγία 410.000 ευρώ από την Επιτροπή και αναμένεται να ανοίξει νέους ορίζοντες για την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία στην Κρήτη και στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλης Χαρμανδάρης, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σημασία που έχει η κορυφή του Σκίνακα και το Αστεροσκοπείο, για την Πολιτεία, για τους αστροφυσικούς, και για τους κατοίκους, για διαφορετικούς λόγους, που όμως οδήγησαν την Επιτροπή στην απόφαση της σημαντικής αυτής επένδυσης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ανέφερε ότι η ονοματοδοσία του νέου τηλεσκοπίου αποτελεί σύμβολο εθνικής στήριξης προς την έρευνα και την καινοτομία, και εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες του Παν. Κρήτης προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, για τη θερμή και καθοριστική συμβολή της στην υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου για την επιστημονική κοινότητα της χώρας».

Η κα Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη δήλωσε: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο άλμα προς το μέλλον από τις δυνατότητες που δίνει στην Κρήτη το νέο τηλεσκόπιο. Γι’ αυτό η Επιτροπή " Ελλάδα 2021" στήριξε την αγορά του. Και επειδή το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα είναι η ζωντανή απόδειξη των σπουδαίων καρπών που μας δίνει η συνεργασία όλων των φορέων και της κοινωνίας».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το νέο τηλεσκόπιο «200+» αποτελεί μια επένδυση στη γνώση και την καινοτομία, που έγινε πράξη, χάρη στη στήριξη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και της Προέδρου Γιάννας Αγγελοπούλου, με τη συμβολή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. Υπογράμμισε επίσης ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, με το πρόγραμμα GreekObs2OGS, προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζει συνολικά τρία ελληνικά αστεροσκοπεία, του Σκίνακα, του Χελμού και του Χολομώντα, σε Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς, για ασφαλείς επικοινωνίες με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς μέσω τεχνολογίας λέιζερ.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε ότι η προσφορά της Επιτροπής, με την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου τηλεσκοπίου στο Αστεροσκοπείο, συνεισφέρει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος της καινοτομίας στην Κρήτη, ενός περιφερειακού μηχανισμού έρευνας και ανάπτυξης, που ενισχύει ουσιαστικά την τοπική οικονομία και κοινωνία. Επίσης, ευχαρίστησε την κα Αγγελοπούλου για την πολυεπίπεδη υποστήριξή της στην Κρήτη και την ανιδιοτελή προσφορά της.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης επεσήμανε ότι τα Ανώγεια στάθηκαν με διορατικότητα και γενναιοδωρία στο όραμα της δημιουργίας του Αστεροσκοπείου, παραχωρώντας την έκταση για την ανέγερσή του. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε την κα Αγγελοπούλου, για τη στήριξη στην αγορά του νέου τηλεσκοπίου αλλά και για τη δημιουργία του νέου Αστεροσχολείου, στον Σκίνακα.

Η Διευθύντρια του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βάσω Παυλίδου, ανέφερε ότι το νέο τηλεσκόπιο αποτελεί την υλοποίηση ενός οράματος που ξεκίνησε πριν δεκαετίες, όταν ο Γιάννης Παπαμαστοράκης, ομότιμος πλέον καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, επέλεξε με διορατικότητα αυτήν την κορυφή του Ψηλορείτη, μια κορυφή με τις καλύτερες συνθήκες για αστρονομική παρατήρηση στην ηπειρωτική Ευρώπη, που συνάντησε τη διαχρονική διορατικότητα των δημάρχων Ανωγείων και την αγάπη των πολιτών του τόπου.

Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα είναι σήμερα μακράν η πιο παραγωγική αστρονομική ερευνητική υποδομή της Χώρας. «Το «200+», χάρη στην προφορά της Επιτροπής, διπλασιάζει τη δυναμική του Αστεροσκοπείου, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση και στην προσφορά στην Κοινωνία. Αυτό το νέο κεφάλαιο υπογράφει μια μεγάλη οραματίστρια, η κα Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, η οποία, μαζί με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» πίστεψε στην Ελλάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την τιμή που μας κάνατε, με την παρουσία και τη σταθερή σας πίστη, ότι η Ελλάδα μπορεί να διαπρέψει, όταν επενδύει στους ανθρώπους της, στη γνώση και στο φως», ανέφερε η κα Παυλίδου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, οι Αντιπεριφερειάρχες Βάμβουκας Μιχαήλ και Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γεώργιος Μαρινάκης, ο Εκτελεστικός Γενικός Συντονιστής της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κ. Μάρτων Σίμιτσεκ, και άλλοι εκπρόσωποι των πολιτειακών αρχών, του Παν. Κρήτης και του ΙΤΕ.

Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα βρίσκεται στην κορυφή του όρους Ίδη και αποτελεί κοινή ερευνητική δομή του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, δυο ιδρυμάτων που επιδεικνύουν σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα αποτελεί κοινή ερευνητική υποδομή του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που έγινε δυνατή χάρη στη δωρεά 15 στρεμμάτων στην ομώνυμη κορυφή του Ψηλορείτη από τον Δήμο Ανωγείων και εγκαινιάστηκε το 1986. Σήμερα, 39 χρόνια αργότερα, αποδεικνύεται ότι το όραμα των πρωτεργατών σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά και στρατηγικές συνεργασίες, καθώς και χάρη στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, της Περιφέρειας Κρήτης και της Πολιτείας, έχουν αποδώσει καρπούς. Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα είναι πλέον μια ερευνητική/εκπαιδευτική υποδομή με επενδύσεις ύψους 10.5ΜΕυρώ και έχει αναγνωριστεί ως το καλύτερο εκπαιδευτικό και ερευνητικό αστεροσκοπείο της χώρας μας.

Ακολουθεί η ομιλία της κας Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ



Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Κύριε Περιφερειάρχη Κρήτης,

Κύριοι Δήμαρχοι,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Κυρία Διευθύντρια του Αστεροσκοπείου Σκίνακα,

Αγαπητά Μέλη της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”

Αγαπητοί εκπρόσωποι αρχών,

Κυρίες και Κύριοι,



The sky is NOT our limit- O ουρανός ΔΕΝ είναι το όριό μας.

Αυτό είναι το ρητό του Ινστιτούτου Αστροφυσικής και του Αστεροσκοπείου Σκίνακα.

Και αυτά δεν είναι μόνο λόγια, είναι λόγια που αποδεικνύονται με πράξεις. Πράξεις τολμηρές και καινοτόμες που οδηγούν σε τεχνογνωσία αιχμής, σε επιστημονικά επιτεύγματα, σε διεθνή αναγνώριση, σε νέες θέσεις εργασίας, σε ανάπτυξη για την Κρήτη και για τη χώρα μας.

Βλέπω γύρω μου ανθρώπους που οραματίστηκαν και μόχθησαν για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο του αστεροσκοπείου στον Σκίνακα. Η αγαστή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΙΤΕ, με τη συμπαράσταση της κοινωνίας, έφερε σπουδαίους καρπούς και θα φέρει κι άλλους στο μέλλον.

Από τον Νοέμβριο του 2024 το νέο υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο “200+” συλλέγει το φως των αστεριών του ουρανού του Σκίνακα δημιουργώντας νέα δεδομένα που θα κάνουν την ορεινή Κρήτη διάσημη επιστημονικά και πρωτοπόρα στην ολοκληρωμένη και ποιοτική ανάπτυξη. Πάντα σε σχέση με το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν της, η Κρήτη κοιτάζει μπροστά χτίζοντας το μέλλον της σε ένα διεθνές περιβάλλον απαιτητικό και ανταγωνιστικό.

Αυτός ήταν ο λόγος που η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» αποφάσισε να διαθέσει μέρος από τα έσοδα του χορηγικού της προγράμματος –χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό– για να στηρίξει την αγορά και εγκατάσταση μιας τόσο σημαντικής υποδομής αιχμής, ενός νέου τηλεσκοπίου στον Σκίνακα. Όπως έκανε και σε άλλους τομείς, όπως η ιατρική έρευνα, η υγεία, η ασφάλεια των συνόρων, η πυρόσβεση, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η εκπαίδευση.

Το τηλεσκόπιο παραγγέλθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2022, βάσει των προδιαγραφών που έδωσε το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και σήμερα που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία γιορτάζουμε την επίσημη ονοματοδοσία του.

Έγινα η “νονά” του τηλεσκοπίου, ονομάζοντάς το “200+”, για να θυμόμαστε ότι μετά από 200 χρόνια πορείας συνεχίζουμε καλύτεροι. Με περισσότερη γνώση και αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερη ελπίδα και σιγουριά ότι θα τα καταφέρουμε, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπάρχουν γύρω μας.

Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο άλμα προς το μέλλον από τις δυνατότητες που δίνει στην Κρήτη το νέο τηλεσκόπιο. Στην ασφάλεια, στις τηλεπικοινωνίες, στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στις καλλιέργειες, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στην επιστήμη.

Και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη από την απόφαση της Επιτροπής να συμπορευτεί μαζί σας σε αυτόν τον μεγάλο σκοπό.