Το Νοσοκομείο Παπανικολάου φωταγωγήθηκε για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Με πορτοκαλί φως φωταγωγείται από το απόγευμα της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου το κτίριο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών που φέτος επικεντρώνεται στη ψηφιακή βία διαπιστώνοντας την εξάπλωση της μέσα από την ταχύτητα της τεχνολογίας.



Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η διοίκηση του Νοσοκομείου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην προστασία της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας κάθε γυναίκας», «στηρίζει δράσεις που συμβάλουν στην εξάλειψη του φαινομένου και παροτρύνει όλες τις γυναίκες να λύσουν τη σιωπή απέναντι σε κάθε είδους βία που υφίστανται».



«Η εξάλειψη της βίας αποτελεί συλλογική ευθύνη και κοινό στόχο για ένα πιο δίκαιο αύριο. Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και η εξάλειψη της παραμένει μια πρόκληση», τονίζεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου.