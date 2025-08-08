«Το παιδί»: Μια μαύρη κωμωδία για το φάσμα του αυτισμού

Μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλη Μπούτσικο), ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

«Το παιδί», η νέα ξεχωριστή σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ για να καθηλώσει το κοινό με μια συγκλονιστική ιστορία.

Σκοτεινά μυστικά

Η Άρτεμις, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Στο ίδιο χωριό καταφθάνουν, λίγο αργότερα, η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία η ηρωίδα έχει απομακρυνθεί μετά από τον θάνατο του πατέρα της.

Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων μας, την ώρα που η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), ορκισμένη εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο…

Εξειδικευμένος σύμβουλος

Ο σκηνοθέτης της σειράς «Το παιδί» Στέφανος Μπλάτσος αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του project του. «Είναι μια ιστορία χτισμένη πάνω σε αντιθέσεις: βία και αθωότητα, τρυφερότητα και κυνισμός, ρεαλισμός και υπερβατική αισθητική. Ο κόσμος της σειράς είναι μια ιδιότυπη παραμυθένια δυστοπία, ένα ορεινό χωριό που λειτουργεί σαν μικρογραφία μιας άλλης πραγματικότητας άχρονης, αυτόνομης και υπερβολικά ήρεμης για να είναι αληθινή. «Το παιδί» δεν είναι απλώς μια ιστορία απόδρασης. Είναι μια ιστορία αποδοχής, προσαρμογής και επιβίωσης σε έναν κόσμο που ποτέ δεν θα γίνει πραγματικά ασφαλής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή της σειράς «Το παιδί» συνεργάζεται με εξειδικευμένο σύμβουλο αυτισμού, ο ρόλος του οποίου είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην καθοδήγηση του πρωταγωνιστή Βασίλη Μπούτσικου ώστε οι αντιδράσεις και η συμπεριφορά να αντανακλούν με ακρίβεια και σεβασμό την πραγματικότητα των ατόμων στο φάσμα. Η σειρά επιχειρεί να αντιμετωπίσει το θέμα με ευαισθησία αποφεύγοντας τα στερεότυπα και επιδιώκοντας μια ανθρώπινη και ουσιαστική προσέγγιση...

Εντατικοί ρυθμοί

Τα γυρίσματα της νέας σειράς, που ξεδιπλώνεται σε 150 επεισόδια, έχουν ξεκινήσει και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Τα δύο συνεργεία, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές βρίσκονται καθημερινά στα απαιτητικά και πολύωρα γυρίσματα, πολλά εκ των οποίων είναι εξωτερικά. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος έχει «μεταμορφωθεί» σε χωριό, τη βασική τοποθεσία δράσης της σειράς, όπου καταφεύγει η Άρτεμις με τον Ντιμίτρι μετά από την επίθεση. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι: Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Σταύρος Τσουμάνης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλέξανδρος Μούκανος, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα, Λαέρτης Μαλκότσης και Χρήστος Κοντογεώργης.