Το «πάρτι» των εκατομμυρίων στη Μύκονο: Με 30 εκατ. ευρώ χρέη στο Δημόσιο και... θαλαμηγό πολλών εκατομμυρίων

Στην Ελλάδα του 2026, η καθημερινότητα του μέσου πολίτη κινείται σε ένα αυστηρό, σχεδόν ασφυκτικό πλαίσιο. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι βλέπουν το εισόδημά τους να φορολογείται στην πηγή, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, ενώ οι έλεγχοι των αρχών είναι εξονυχιστικοί για τον μικρομεσαίο οικογενειάρχη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, που η φορολογική δικαιοσύνη εξαντλείται στους συνήθεις υπόπτους, στην κοσμοπολίτικη Μύκονο φαίνεται πως ισχύουν άλλοι, δικοί της νόμοι. Εκεί, το success story της «βαριάς βιομηχανίας» του τουρισμού συνοδεύεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από ένα προκλητικό παιχνίδι φοροδιαφυγής, συσσώρευσης χρεών και κοσμοπολίτικης πολυτέλειας.

Στο επίκεντρο αυτής της κραυγαλέας αντίφασης βρίσκεται το περιβόητο Nammos, το διάσημο real estate και beach restaurant της Ψαρούς. Τα τελευταία χρόνια, στο εταιρικό σχήμα το πλειοψηφικό πακέτο εξακολουθεί να έχει ο γνωστός επιχειρηματίας Ζαννής Φραντζέσκος, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί και την πραγματική διοίκηση. Πίσω όμως από τη λάμψη των χιλιάδων ευρώ για μια ξαπλώστρα και τις πανάκριβες σαμπάνιες, κρύβεται μια δαιδαλώδης διαδρομή εταιρειών, οι οποίες αφήνουν πίσω τους «φέσια» εκατομμυρίων προς το ελληνικό Δημόσιο.

Ζαννής Φραντζέσκος Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει εκπροσωπηθεί τα τελευταία χρόνια στο διοικητικό σχήμα με τρεις διαφορετικές εταιρείες. Το κοινό τους χαρακτηριστικό; Όλες τους εμφανίζουν θηριώδεις οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚ.

Το «γαϊτανάκι» της φορολογικής αποφυγής περιλαμβάνει τους εξής σταθμούς τα τελευταία χρόνια: Η αρχική εταιρεία NAMMOS RESTAURANT BY THE SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ, εμφάνισε βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τότε ο διαχειριστής χρησιμοποίησε τη ZS ESTIASIS MAE που και αυτή σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες «φόρτωσε» τον κρατικό κορβανά με επιπλέον χρέη. Η τελευταία εταιρική οντότητα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της επιχείρησης, είναι η NAMMOS WORLD ΜΙΚΕ που και αυτή καταγράφει οφειλές.

Όλες αυτές οι εταιρίες μαζί και με πολλές άλλες που εμφανίζει ο διαχειριστής όπως η ANASA MYKONOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η WISY IKE, χρησιμοποιήθηκαν σαν αλυσίδα για την εξασφάλιση φορολογικής ενημερότητας με χρέη που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το αστρονομικό ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η στρατηγική είναι σαφής: η αλλαγή εταιρικών ΑΦΜ επιτρέπει τη συνέχιση της δραστηριότητας, την ώρα που οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ καταλογίζουν διαρκώς νέα πρόστιμα. Με το να προβαίνει σε συνεχείς ρυθμίσεις—τις οποίες στην πράξη δεν εξυπηρετεί πλήρως—ο επιχειρηματίας καταφέρνει να εξασφαλίζει προσωρινή φορολογική ενημερότητα, συνεχίζοντας να εισπράττει εκατομμύρια από την εγχώρια και διεθνή ελίτ.

Οφειλές σε ΕΦΚΑ και κοινωνική πρόκληση

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο σκοτεινή αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των οφειλών αφορά χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο επιχειρηματίας στερεί χρήματα από τις ασφαλιστικές κρατήσεις των ίδιων των εργαζομένων του, αφήνοντας έκθετους τους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για να διατηρήσουν το brand name του μαγαζιού στην κορυφή.

Και ενώ οι δικαστικές εκκρεμότητες συσσωρεύονται και τα χρέη παραμένουν βεβαιωμένα, ο ίδιος επιλέγει κόντρα στο δημόσιο αίσθημα έναν υπερπολυτελή βίο. Πριν από ελάχιστες ημέρες, ο επιχειρηματίας προχώρησε στην καθέλκυση μιας ολοκαίνουργιας, εντυπωσιακής θαλαμηγού μήκους 50 μέτρων, η αξία της οποίας εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Το σκάφος, το οποίο είναι νηολογημένο στη Μάλτα για προφανείς φορολογικούς λόγους.

Το ερώτημα που προκύπτει για την πολιτική ηγεσία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι αμείλικτο: Έως πότε θα επιτρέπεται σε «στρατηγικούς κακοπληρωτές» να κρύβονται πίσω από νομικά τρικ και νέες εταιρείες, την ώρα που ο μέσος Έλληνας απειλείται με κατασχέσεις για μερικές εκατοντάδες ευρώ; Η Μύκονος δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμένει στο απυρόβλητο.