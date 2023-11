Το γλυκό παπάκι μέσα στους αφρούς έχει τρελάνει τους influencers από όλο τον πλανήτη να φτάσουν μέχρι το Ντουμπάι, για να το δοκιμάσουν.

Στην κορυφή ενός ουρανοξύστη, βρίσκεται και το The Penthouse, που έχει καταφέρει να γίνει το τελευταίο διάστημα χάρη σε ένα συγκεκριμένο πιάτο του.

Το Fluffy Duck, είναι το γλυκό που δημιούργησε ο σεφ Ρενέ Φρανκ, ο οποίος κατέχει τέσσερις φορές τον τίτλο του «Pastry Chef of the Year» (2013, 2016, 2019, 2020). Επίσης, το 2022 ανακηρύχθηκε ως «ο καλύτερος σεφ ζαχαροπλαστικής στον κόσμο 2022» από το «The World's 50 Best Restaurants».