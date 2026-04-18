Το Renault 4 E-Tech Electric στο Roland Garros

Το Renault 4 Roland Garros E Tech electric θα κάνει την παγκόσμια πρώτη του εμφάνιση στις 18 Μαΐου, στο περίπτερο της Renault στο στάδιο Porte d’Auteuil. Όπως και η ειδική έκδοση Renault 5 Roland Garros E Tech electric, το Renault 4 υιοθετεί μια sport chic αισθητική, με αμάξωμα σε απόχρωση Glacier White, που αναδεικνύει τις πολυάριθμες εξατομικευμένες λεπτομέρειες:

• Μαύρες κολόνες και μπάρες οροφής

• Ασημί διακοσμητικά στα εμπρός φτερά με το έμβλημα Roland Garros

• Ζάντες 18 ιντσών “Parisienne” σε μαύρο diamond cut με smoked φινίρισμα και κεντρικά καπάκια σε Terracotta Brown,

•Διακοσμητικά εμπρός και πίσω προφυλακτήρα επίσης σε Terracotta Brown.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκδοσης Plein Sud είναι η ηλεκτρικά ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή σε μαύρο χρώμα. Με άνοιγμα μήκους έως 92 εκ. και πλάτους 80 εκ., δημιουργεί μια αίσθηση ανοιχτού ορίζοντα, πλημμυρίζοντας την καμπίνα με φυσικό φως.

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από το τουρνουά

Στο εσωτερικό, το Renault 4 Roland Garros E Tech electric διαθέτει ειδική επένδυση καθισμάτων σε ανοιχτό γκρι τόνο, κατασκευασμένη από πλήρως ανακυκλωμένα υλικά, με γραφικά που παραπέμπουν σε αθλητικά υφάσματα. Ξεχωρίζουν οι διατρητές λεπτομέρειες – κυρίως στο γράμμα “H” των εμπρός καθισμάτων – καθώς και τα πλαϊνά στηρίγματα και το υποβραχιόνιο με επένδυση σε εκλεπτυσμένο μπλε ύφασμα. Τα εμπρός καθίσματα φέρουν ανάγλυφο λογότυπο Roland Garros.

Οι επενδύσεις θυρών και η κάτω διακοσμητική λωρίδα του ταμπλό ενσωματώνουν στοιχεία που εναρμονίζονται με τα καθίσματα, μπλε υφασμάτινες λεπτομέρειες και μικρή γαλλική σημαία. Στο ταμπλό, η κάθετη διακοσμητική επιφάνεια σε ανοδιωμένο μέταλλο διαθέτει φωτιζόμενη ένδειξη με την επιγραφή “Roland Garros Paris”.

Ο επιλογέας ταχυτήτων e pop αντλεί έμπνευση από τη λαβή ρακέτας τένις, φέροντας στο άκρο του το λογότυπο Roland Garros. Η κεντρική κονσόλα διαθέτει ασύρματη φόρτιση σε απόχρωση clay, ενώ τα πατάκια στο ίδιο χρώμα με λογότυπο R4 ολοκληρώνουν το εσωτερικό σύνολο. Τα μαρσπιέ αλουμινίου με την επιγραφή “Roland Garros Paris” φέρουν επίσης τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα, παραπέμποντας στην αρχιτεκτονική του σταδίου.

Renault: επίσημος χορηγός μετακινήσεων, με 88% εξηλεκτρισμένο στόλο

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη κινητικότητα, η Renault υποστηρίζει τη σταδιακή οικολογική μετάβαση του Roland Garros, μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Ο στόλος των 188 οχημάτων, με ποσοστό 88% εξηλεκτρισμένων μοντέλων, περιλαμβάνει κυρίως τα Scenic E Tech electric και Rafale hyper hybrid E Tech 4x4 300hp, ενώ τη γκάμα συμπληρώνει το Renault Espace full hybrid E Tech 200 hp, το Twingo E Tech electric (σε πρώτη εμφάνιση) και η ειδική σειρά Renault 5 E Tech electric Roland Garros.

Με την παρουσία της στο Roland Garros 2026, η Renault αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον στρατηγικό της ρόλο ως πρωταγωνιστής της ηλεκτροκίνησης και της σύγχρονης κινητικότητας, συνδέοντας το πάθος του αθλητισμού με την καινοτομία της αυτοκίνησης.

Η Remnault στο Roland Garros

• Για 5η συνεχή χρονιά, η Renault αποτελεί premium partner του τουρνουά τένις Roland Garros, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 18 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου 2026.

•Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, δύο πλήρως ηλεκτρικά αυτόνομα shuttle θα μεταφέρουν θεατές μεταξύ της Porte d’Auteuil και του village.