Το ροζ κουστούμι της Τζάκι Κένεντι που «πάγωσε» τον χρόνο – Γιατί δεν θα το δούμε ξανά πριν το 2103

Ένα ένδυμα που δεν είναι απλώς ύφασμα, αλλά μάρτυρας ενός εθνικού σοκ και μιας τραγωδίας που σημάδεψε τον 20ό αιώνα. Κι όμως, ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2103 για να το αντικρίσει ξανά...

Στις 22 Νοεμβρίου 1963, το κουστούμι της Τζάκι Κένεντι έγινε άθελά του σύμβολο θλίψης και τραγωδίας. Εκείνη την ημέρα, συνοδεύοντας τον σύζυγό της, Πρόεδρο Τζον Κένεντι, στο Ντάλας, η Πρώτη Κυρία φορούσε το χαρακτηριστικό Chanel-style κοστούμι σε ροζ απόχρωση, συνδυασμένο με καπέλο pillbox.

Λίγα λεπτά μετά την άφιξή τους, οι πυροβολισμοί που έσβησαν τη ζωή του JFK μετέτρεψαν το κομψό ένδυμα σε μαρτυρία μιας ιστορικής δολοφονίας. Δεν καθαρίστηκε ποτέ, παραμένει λεκιασμένο με το αίμα του Τζον Φ. Κένεντι και θα παραμείνει κλειδωμένο μέχρι το 2103.

Η Τζάκι Κένεντι φόρεσε το ροζ κοστούμι της τουλάχιστον έξι φορές πριν από την ημέρα της δολοφονίας του συζύγου της, μεταξύ άλλων κατά την επίσκεψη του ζευγαριού στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 1962 και κατά την επίσκεψη του Μαχαραγιά της Τζαϊπούρ στην Ουάσινγκτον τον Οκτώβριο του 1962.

Γιατί δεν θα το δούμε ξανά πριν το 2103

Το κοστούμι στάλθηκε στον οργανισμό σε ένα κουτί με ένα σημείωμα γραμμένο από τον Auchincloss: «Το κοστούμι και η τσάντα της Jackie -φορέθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1963». Το σύνολο ανακτήθηκε μετά το επεισόδιο και τοποθετήθηκε σε ένα κουτί με φορέματα, εκτός από το ροζ καπέλο και τα λευκά γάντια. Πιστεύεται ότι το καπέλο και τα γάντια έμειναν στο νοσοκομείο.

Το 2003, η Caroline Kennedy υπέγραψε πράξη δωρεάς, δωρίζοντας επίσημα το κοστούμι στα Εθνικά Αρχεία, όπου βρίσκεται από το 1964, υπό καθορισμένους όρους. Ο κυριότερος ήταν να παραμείνει το ρούχο κλειδωμένο μέχρι το 2103.

«Η οικογένεια επιθυμεί περαιτέρω να διασφαλίσει ότι το υλικό δεν θα αποτελέσει ποτέ αντικείμενο δημόσιας έκθεσης, έρευνας ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης που θα ατίμαζε με οποιονδήποτε τρόπο τη μνήμη της κυρίας Kennedy ή του προέδρου Kennedy ή θα προκαλούσε θλίψη ή πόνο στα μέλη της οικογένειάς τους. Κανένα από τα Υλικά δεν θα τεθεί σε δημόσια έκθεση για οποιονδήποτε λόγο», αναφέρεται στη συμφωνία.

Έτσι μέχρι το 2103, το ροζ κουστούμι θα παραμένει κλειδωμένο, σιωπηλός μάρτυρας μιας απώλειας που συνεχίζει να συγκινεί και να στοιχειώνει.