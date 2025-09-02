Το... standing ovation στον Βελόπουλο

Με το ενάμιση πόδι εντός Ελληνικής Λύσης δείχνει να βρίσκεται ο ανεξάρτητος, προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, Αθανάσιος Χαλκιάς.

Ο βουλευτής παραμένει πολιτικά ανέστιος από τον περασμένο Ιούνιο όποτε και διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Σπαρτιατών, μετά από την απόφαση του Εκλογοδικείου, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, φλερτάρει εντόνως με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.



Ήδη από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου ο βουλευτής άρχισε να… συχνάζει στα έδρανα της Ελληνικής Λύσης. Το μεσημέρι μάλιστα, όχι μόνο κάθισε ακριβώς πίσω από τους βουλευτές του κόμματος την ώρα που αγόρευε ο πρόεδρός τους, αλλά και σηκώθηκε όρθιος (!) και τον καταχειροκρότησε στο κλείσιμο της ομιλίας του.



Η μεταγραφή του βουλευτή θεωρείται θέμα χρόνου, παρόλο που βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, ερωτηθέντες σχετικώς στο διάδρομο, περιορίστηκαν να σχολιάσουν πως «δεν υπάρχει κάτι».