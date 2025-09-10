Το Suzuki Swift φτάνει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως

Το Suzuki Swift άλλαξε τη φιλοσοφία κατασκευής αυτοκινήτων της Suzuki. Από την κυκλοφορία του το 2004 ως ένα παγκόσμιο στρατηγικό αυτοκίνητο, το Swift έχει κερδίσει βραβεία Αυτοκινήτου της Χρονιάς στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Αποτελεί ένα μοντέλο-σημείο αναφοράς, που εκτιμάται από πολλούς πελάτες.

Έχει παραχθεί σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Γκάνα, και έχει πουληθεί σε περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Ευρώπης. Το Swift έχει καθιερωθεί σταθερά ως το παγκόσμιο στρατηγικό αυτοκίνητο της Suzuki.

Από τα 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί παγκοσμίως, το 60% ήταν στην Ινδία, το 14% στην Ευρώπη, το 8% στην Ιαπωνία και το 18% σε άλλες χώρες. Στην Ινδία, από την κυκλοφορία του το 2005, έχει πουλήσει περίπου 6 εκατομμύρια μονάδες. Σήμερα, το Swift συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας και υβριδικές εκδόσεις που συνδυάζουν οικονομία και απόδοση. Η Suzuki θα συνεχίσει να προωθεί την παραγωγή προς όφελος των πελατών παγκοσμίως και να παρέχει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες.

Σχόλια του προέδρου Suzuki

"Ευχαριστούμε τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο που επέλεξαν το Swift · είμαστε υπερήφανοι να ανακοινώσουμε ότι οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις του έφτασαν τα 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Εκφράζουμε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας. Λανσαρισμένο το 2004 ως ένα compact αυτοκίνητο σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στα παγκόσμια πρότυπα, το Swift εξελίχθηκε σε ένα από τα μοντέλα-σημείο αναφοράς της Suzuki. Ήταν επίσης το πρώτο νέο μοντέλο που παρήχθη σχεδόν ταυτόχρονα σε τέσσερις χώρες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια ανάπτυξή μας".

Ιστορία του Swift

Νοέμβριος 2004: Λανσάρισμα 1ης γενιάς Swift στην Ιαπωνία (έναρξη παραγωγής στην Ιαπωνία)

Φεβρουάριος 2005: Έναρξη παραγωγής στην Ουγγαρία

Μάιος 2005: Έναρξη παραγωγής στην Ινδία

Ιούνιος 2005: Έναρξη παραγωγής στην Κίνα

Σεπτέμβριος 2005: Λανσάρισμα 1ης γενιάς Sport στην Ιαπωνία (MT: Οκτώβριος 2005)

Νοέμβριος 2009: Έναρξη παραγωγής στο Πακιστάν

Σεπτέμβριος 2010: Λανσάρισμα 2ης γενιάς στην Ιαπωνία

Δεκέμβριος 2011: Λανσάρισμα 2ης γενιάς Sport στην Ιαπωνία (CVT: Ιανουάριος 2012)

Ιανουάριος 2017: Λανσάρισμα 3ης γενιάς Swift στην Ιαπωνία

Σεπτέμβριος 2017: Λανσάρισμα 3ης γενιάς Sport στην Ιαπωνία

Σεπτέμβριος 2022: Έναρξη παραγωγής στη Γκάνα

Δεκέμβριος 2023: Λανσάρισμα 4ης γενιάς στην Ιαπωνία (MT: Ιανουάριος 2024)

Ιστορία πωλήσεων του Swift

Ιούνιος 2008: 1 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Ιανουάριος 2011: 2 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Ιανουάριος 2013: 3 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Αύγουστος 2014: 4 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Απρίλιος 2016: 5 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Φεβρουάριος 2018: 6 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Οκτώβριος 2019: 7 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Δεκέμβριος 2021: 8 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Οκτώβριος 2023: 9 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις

Ιούλιος 2025: 10 εκατ. παγκόσμιες πωλήσεις