Το Συνέδριο του... 10% (που λείπει από τη ΝΔ)

Διαφορετικό από τα προηγούμενα θα είναι σε κάθε περίπτωση το 16ο τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγει μεθαύριο Παρασκευή τις εργασίες του στο σύνηθες πλέον για το «γαλάζιο» οικοσύστημα Metropolitan Expo.

Υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος προϊδεάζει πως το επικείμενο Συνέδριο θα είναι το λιγότερο…εξωστρεφές των τελευταίων ετών. Λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμη αναμέτρηση και με τις εκλογικές δεξαμενές του κυβερνώντος κόμματος να εμφανίζονται σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν κατά τι πιο περιορισμένες, η κεντρική στόχευση της Πειραιώς μετατοπίζεται στην επανασυσπείρωση της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.

«Από τις μετρήσεις και τα focus groups προκύπτει ότι μας λείπει ένα 10% σε σχέση με το 2023», επισημαίνει έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος και επιβεβαιώνει πως ο επαναπατρισμός των ψηφοφόρων, που επέλεξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές και προς το παρόν πυκνώνουν τις τάξεις των αναποφάσιστων μοιάζει ύψιστη προτεραιότητα για την Πειραιώς.

Έτερο κυβερνητικό στέλεχος σημειώνει, μάλιστα, ότι αυτό το ποσοστό εντοπίζεται περισσότερο στα δεξιά παρά στο κέντρο, κάτι, που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα του Συνεδρίου.

Οι επιτελείς, που έχουν επιφορτιστεί με την οργάνωση του Συνεδρίου κάνουν λόγο για ένα μείζον κομματικό γεγονός, με το γαλάζιο χρώμα της Νέας Δημοκρατίας να επιβάλλεται στον χώρο του Συνεδρίου με πολύ συναίσθημα και κομματικό πατριωτισμό, στοιχεία προορισμένα να υπενθυμίσουν ακόμη και στους δυσανασχετούντες ψηφοφόρους του κόμματος ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει το σπίτι τους, όπως λέγεται χαρακτηριστικά.