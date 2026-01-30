Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Ρουσόπουλο

Δεν ήταν λίγοι – ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας – όσοι αιφνιδιάστηκαν από τη χθεσινή ανακοίνωση ότι ο απελθών πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόδωρος Ρουσσόπουλος ορίζεται Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «γαλάζιου» εκλογικού Συνεδρίου στα μέσα Μαίου.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, η πρόταση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Ρουσσόπουλο. Επιτελικό κυβερνητικό στέλεχος εξηγεί στον flash.gr το σκεπτικό πίσω από τη συγκεκριμένη επιλογή. «Μετά τις άκρως επιτυχημένες θητείες του στο Συμβούλιο της Ευρώπης ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος είναι μία προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, ενώ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εφεδρείες του κυβερνώντος κόμματος», αναφέρει η ίδια πηγή.

Και επειδή η πολιτική συχνά πυκνά είναι και μία άσκηση διαχείρισης συμβόλων ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες και κορυφαίος Υπουργός του Κώστα Καραμανλή σε μία περίοδο, όπου ο πρώην πρωθυπουργός δεν κρύβει τις αποστάσεις, που τηρεί από την κυβέρνηση.