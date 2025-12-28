Το… βάρος της συντήρησης του αυτοκινήτου η εικόνα στην ελληνική αγορά

Σήμερα όλο και περισσότεροι οδηγοί αναβάλλουν την τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου τους γιατί οι τιμές σε συνεργεία και ανταλλακτικά έχουν ανέβει αισθητά. Οι αυξήσεις αυτές αντανακλούν τις γενικές πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο λειτουργικό κόστος που έχουν τα συνεργεία, με αποτέλεσμα πολλοί να επιλέγουν να κρατούν τα οχήματά τους σε λειτουργία χωρίς έγκαιρη φροντίδα. Το υψηλό κόστος σημαίνει ότι οι επισκευές που θεωρούνται «υποχρεωτικές» για την ασφάλεια και τη μακροζωία των αυτοκινήτων συχνά μετακινούνται χρονικά ή αναβάλλονται εντελώς.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα δεδομένα από τη βρετανική πλατφόρμα FixMyCar δείχνουν ότι οι βασικές υπηρεσίες συντήρησης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 7% κατά μέσο όρο, κάτι που εκτινάσσει το συνολικό κόστος χρήσης ενός αυτοκινήτου. Παρόλο που περίπου το 81% των οδηγών δέχεται τις προσφορές που του κάνουν τα συνεργεία για επισκευές, αυτή η αποδοχή έχει μειωθεί κατά 2,4% σε ετήσια βάση, δείχνοντας ότι οι κάτοχοι αυτοκινήτων σκέφτονται περισσότερο πριν πάρουν την απόφαση να συντηρήσουν το όχημά τους. Οι πιο ακριβές επισκευές επίσης καθυστερούν περισσότερο πριν τελικά εγκριθούν και πραγματοποιηθούν.

Παράλληλα, η μέση ηλικία των αυτοκινήτων στο δρόμο έχει ανέβει στα 16 και πλέον χρόνια, στοιχείο που δείχνει ότι οι οδηγοί διατηρούν τα αυτοκίνητά τους για περισσότερα χρόνια, καθυστερώντας τόσο τις αντικαταστάσεις όσο και τις προληπτικές συντηρήσεις.

Ο ρόλος της ηλεκτροκίνησης

Με την ηλεκτροκίνηση να κερδίζει έδαφος στην αγορά, το προφίλ των εξόδων αλλάζει. Οι τιμές συντήρησης και επισκευής για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί επίσης, σε σχέση με πέρσι, αλλά παραμένουν χαμηλότερες από αυτά με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ετήσιο κόστος. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις αυξήσεις, τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να είναι πιο οικονομικά στη συντήρηση, μειώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η εικόνα έχει πραγματικούς αριθμούς που αξίζει να γνωρίζεις. Μια μεγάλη έρευνα στην ελληνική αγορά δείχνει ότι το κόστος για προγραμματισμένο service στην διετία μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 232 € έως 815 €, με μέσο όρο γύρω στα 400 €, ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Αν σπάσουμε τα κόστη σε κατηγορίες, ένα μικρό service στην Ελλάδα μπορεί να κοστίζει από περίπου 100 € έως 250 €, ενώ ένα μεγάλο service μπορεί να φτάσει στα 450€ 800€ ή και περισσότερο, ανάλογα με το όχημα και τα ανταλλακτικά που χρειάζονται.

Αντίστοιχα, άλλες πηγές εκτιμούν ότι το ετήσιο κόστος service και συντήρησης (με αλλαγές λαδιών, φίλτρων και ενδεχόμενες εργασίες) στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει από 300 € έως και 1.500 €, ειδικά αν προκύψουν απρόοπτα.

Ένα ακόμα μέρος του κόστους είναι ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, που είναι υποχρεωτικός για περισσότερα από 4 χρόνια παλιά αυτοκίνητα και κοστίζει περίπου 50 € ανά έλεγχο (δηλαδή περίπου 25 € κατά μέσο όρο ετησίως).

Η ασφάλιση αυτοκινήτου στην Ελλάδα επίσης επηρεάζει τον συνολικό προϋπολογισμό ενός οδηγού. Η βασική κάλυψη μπορεί να ξεκινά από περίπου 100 €-120 € το χρόνο, με μικτές κάλυψεις να φτάνουν υψηλότερα, ειδικά όταν συνοδεύονται από πρόσθετες υπηρεσίες, οδική βοήθεια ή μικτά πακέτα κάλυψης. Επιπλέον, πρόσφατες αλλαγές σε επιβαρύνσεις από ασφάλιση για φυσικές καταστροφές μπορεί να αυξήσουν το κόστος κατά περίπου 10-15 € τον χρόνο, επηρεάζοντας την τελική τιμή της ασφάλειας.Σε συνδυασμό με αυτά, άλλες πάγιες δαπάνες όπως καύσιμα και τέλη κυκλοφορίας αυξάνουν ακόμη περισσότερο τα ετήσια έξοδα χρήσης αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Ο μέσος Έλληνας οδηγός ανάμεσα σε ανάγκες και δυνατότητες

Για έναν οδηγό που κινείται καθημερινά με ένα αυτοκίνητο 15ετίας, η εξίσωση είναι απλή αλλά δύσκολη. Καύσιμα, τέλη, ασφάλεια, ΚΤΕΟ και απρόβλεπτες βλάβες συνθέτουν ένα σταθερό οικονομικό βάρος. Όταν προκύπτει ένα service, η απόφαση δεν είναι πάντα αν χρειάζεται, αλλά πότε μπορεί να γίνει. Αυτή η αναβολή όμως συχνά επιστρέφει ως μεγαλύτερο κόστος στο μέλλον.

Συμπέρασμα

Το αυξημένο κόστος συντήρησης δεν επηρεάζει μόνο το πορτοφόλι των οδηγών αλλά και τις αποφάσεις τους. Η καθυστέρηση των επισκευών μπορεί να φαίνεται προσωρινά ως λύση, όμως μακροπρόθεσμα αυξάνει τους κινδύνους, τα έξοδα και την ανασφάλεια. Στην Ελλάδα, όπου ο στόλος γερνά και τα οικονομικά περιθώρια στενεύουν, η έγκαιρη και σωστή συντήρηση παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να περιοριστούν τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα απρόοπτα κόστη στο μέλλον.