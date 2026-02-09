Το YouTube φέρνει επί πληρωμή μηχανισμό για στίχους στα τραγούδια

Το YouTube Music φαίνεται πως ξεκίνησε δοκιμές για μια λειτουργία που θα εμφανίζει τους στίχους των τραγουδιών που υπάρχουν εκεί, αλλά επί πληρωμή. Μοναδική εξαίρεση θα είναι οι λογαριασμοί που πληρώνουν ήδη συνδρομή στο πακέτο YouTube Premium.

Στους χρήστες που εμφανίστηκε ήδη ο μηχανισμός, υπάρχει ένα μήνυμα πως έχουν στη διάθεσή τους έναν περιορισμένο αριθμό «θεάσεων στίχων» στην οθόνη. Σύμφωνα με αναφορές από μεγάλα media της τεχνολογίας, οι δωρεάν λογαριασμοί μπορούν να δουν στίχους μόνο σε περίπου πέντε τραγούδια, ενώ μετά την εξάντληση του ορίου οι περισσότερες γραμμές (με το σχετικό κείμενο των τραγουδιών) προβάλλονται θολωμένες, με την εφαρμογή να προτρέπει να τις «ξεκλειδώσει» ο χρήστης με συνδρομή στο YouTube Premium.

Οι στίχοι και η πηγή τους



Όσοι έχουν επαφή με την λειτουργία αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν ότι οι στίχοι προέρχονται από τρίτους παρόχους, όπως τα LyricFind και Musixmatch, οπότε η ίδια η Google πληρώνει για να τους προσφέρει στους χρήστες, κάτι που μπορεί να δικαιολογήσει την προσπάθεια να ανταποδοθούν τα έξοδα μέσω συνδρομής στο YouTube Premium. Από την άλλη πλευρά, η κοινότητα διαμαρτύρεται ότι οι στίχοι έχουν γίνει βασικό χαρακτηριστικό μουσικών υπηρεσιών και πως η παροχή τους μόνο μέσα από συνδρομή είναι υπερβολική.



Εντείνονται οι προσπάθειες



Η Google προσπαθεί να κάνει το YouTube Music βασική πλατφόρμα για τη μουσική και την ακρόασή της και μετά τις παροχές του Premium που αφορούν κυρίως το περιεχόμενο σε μορφή video, θέλει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της και στη μουσική. Οι επόμενοι μήνες θα έχουν ενδιαφέρον.