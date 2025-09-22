Τομ Χόλαντ: Υπέστη διάσειση κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day»

Ο Τομ Χόλαντ φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, κατά την διάρκεια γυρισμάτων της επερχόμενης ταινίας του με υπερήρωες «Spider-Man: Brand New Day» και να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου, διαπιστώθηκε ότι υπέστη ελαφρά διάσειση.

Ο Βρετανός σταρ θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα προληπτικά και θα επιστρέψει στο πλατό σε λίγες μέρες. Η Sony, η οποία έχει την παραγωγή της ταινίας μαζί με τα Marvel Studios σε σύσκεψη θα καθορίσει σχέδιο για το μέλλον, ενώ σύμφωνα με το Variety κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, τα γυρίσματα έγιναν στα Leavesden Studios στο Γουότφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή, ενώ η «Sun» ανέφερε ότι ο Χόλαντ παρευρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο το επόμενο βράδυ με τον πατέρα του, Ντόμινικ, και την αρραβωνιαστικιά και συμπρωταγωνίστριά του Ζεντάγια, αλλά έφυγε νωρίς επειδή ένιωσε αδιαθεσία.

Η παραγωγή της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» ξεκίνησε στη Γλασκώβη στις αρχές Αυγούστου και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον επόμενο χρόνο στις 31 Ιουλίου. Τον περασμένο μήνα, η Sony κυκλοφόρησε βίντεο του Χόλαντ στα γυρίσματα με τη νέα του στολή. Είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει ως Spider-Man από το «Spider-Man: No Way Home» του 2021.