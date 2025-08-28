Τούμπα- έπος από την Αν Χάθαγουεϊ: Το τακούνι την πρόδωσε αλλά το Ίντερνετ υποκλίθηκε!

Μια τούμπα, ένα σπασμένο τακούνι και η Αν Χάθαγουεϊ που δεν πτοείται με τίποτα! Η viral στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του sequel της ταινίας «Ο Διάβολος Φορούσε Prada 2» στη Νέα Υόρκη έγινε θέμα σε όλο το διαδίκτυο — και όχι άδικα!

Συγκεκριμένα την ώρα που η Αν Χάθαγουεϊ κατέβαινε τις σκάλες ενός κτιρίου, το τακούνι του δεξιού της παπουτσιού έσπασε, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε και αντέδρασε με χιούμορ, φωνάζοντας «είμαι καλά» στους παρευρισκόμενους και αγκαλιάζοντας τα μέλη του συνεργείου πριν συνεχίσει τα γυρίσματα.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν η πτώση ήταν προμελετημένη για τις ανάγκες της σκηνής ή τυχαίο περιστατικό, ωστόσο όλα δείχνουν πως δεν συμπεριλαμβανόταν στο σενάριο και αποτελεί μια άτυχη στιγμή της.

Σε κάθε περίπτωση το μικρό ατύχημα της υπενθυμίζει ότι τα γυρίσματα, ακόμα και για πολυαναμενόμενες παραγωγές, έχουν απρόβλεπτες στιγμές.

Πάντως, η ψυχραιμία και ο επαγγελματισμός της χολιγουντιανής ηθοποιού δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς θαυμαστές να επαινούν την αίσθηση χιούμορ και την αυθεντικότητα που τη διακρίνουν. Το περιστατικό απέδειξε ότι ακόμα και οι σταρ έχουν τις «ανθρώπινες στιγμές» τους — κάτι που, αντί να τη μειώσει, έκανε τον χαρακτήρα της ακόμα πιο αγαπητό και προσιτό στο κοινό.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 1 Μαΐου 2026.

Δείτε φωτογραφίες: