Έπεσε, έγινε viral και το διασκέδασε: Η Αν Χάθαγουεϊ ξέρει να «αυτοτρολάρεται» - Η επική ανάρτησή της

Και όμως, ακόμα και οι πιο στιλάτες… σκοντάφτουν! Η Αν Χάθαγουεϊ έγινε viral όταν έχασε την ισορροπία της και σωριάστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του sequel «Ο Διάβολος Φορούσε Prada 2».

Αντί να το πάρει βαριά όμως, η χολιγουντιανή σταρ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα — το γύρισε στο χιούμορ! Με μια απολαυστική ανάρτηση στα social media, δεν δίστασε να αυτοτρολαριστεί, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το στιλ δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αλλά και... αυτοσαρκασμού.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η Αν Χάθαγουεϊ, την ώρα που κατεβαίνει τις σκάλες ενός κτιρίου, το τακούνι του δεξιού της παπουτσιού σπάει, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε και αντέδρασε με χιούμορ, φωνάζοντας «είμαι καλά» στους παρευρισκόμενους και αγκαλιάζοντας τα μέλη του συνεργείου πριν συνεχίσει τα γυρίσματα.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν η πτώση ήταν προμελετημένη για τις ανάγκες της σκηνής ή τυχαίο περιστατικό, ωστόσο όλα δείχνουν πως δεν συμπεριλαμβανόταν στο σενάριο και αποτελεί μια άτυχη στιγμή της. Η ψυχραιμία και ο επαγγελματισμός της χολιγουντιανής ηθοποιού πάντως δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και η ίδια δεν το άφησε ασχολίαστο.

Σε ανάρτησή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένωσε με τη διαδικασία του μοντάζ τη νέα πτώση της με μία παλαιότερη από την ταινία «Το ημερολόγιο μίας πριγκίπισσας» γράφοντας με διάθεση για αυτοσαρκασμό: «Είκοσι χρόνια μετά, ακόμα πέφτω για εσάς».

Δείτε την ανάρτηση: