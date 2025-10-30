Τουρκία: Άγνωστος καταδιώκει 7χρονο αγόρι, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος - Σκληρές εικόνες

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο από τα Άδανα της Τουρκίας, με «πρωταγωνιστή» έναν άνδρα που κυνηγάει, χτυπάει και εν τέλει πετάει βίαια στον δρόμο από μεγάλο ύψος ένα εφτάχρονο αγοράκι. Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν προσεκτικά το βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Σύμφωνα με τη Milliyet, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σεϊχάν. Ένας άγνωστος άνδρας, για άγνωστο λόγο, άρχισε να κυνηγάει ένα αγόρι περίπου 7 ετών με το οποίο είχε διαπληκτιστεί.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται το παιδί να τρέχει έντρομο, να ανεβαίνει σκάλες και να φτάνει στην είσοδο μιας κατοικίας, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σωθεί.

Σε μια προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια, το παιδί χτυπάει το κουδούνι. Ωστόσο, ο άνδρας το προλαβαίνει, το αρπάζει από τον αστράγαλο, το χτυπά στο κεφάλι και στη συνέχεια το πετάει στο έδαφος από ύψος περίπου 1,5 μέτρου. Το παιδί μένει ακίνητο στο έδαφος και ξεσπά σε κλάματα, ενώ ο δράστης τρέπεται σε φυγή.

Μετά από καταγγελία της οικογένειας, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ οι αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη.

Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες