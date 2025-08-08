Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 57χρονος Πολωνός στο Ναυάγιο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 57χρονος Πολωνός που είχε έρθει για διακοπές στην Ζάκυνθος.

Συγκεκριμένα, κατά τις πρωινές ώρες, η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών ενημερώθηκε για τον θάνατο του 57χρονου αλλοδαπού επιβάτη ενός επιβατηγού-τουριστικού σκάφους. Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου.

Πρώτες βοήθειες από λουόμενους

Στον 57χρονο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.