Τράπεζες: Κέρδη άνω των 100 εκατ. το 2024 από συνεργασίες με ασφαλιστικές

Oι τραπεζοασφαλιστικές συνεργασίες παραμένουν τα κυριότερα δίκτυα πωλήσεων ασφαλίσεων υγείας και προϊόντων ζωής (επενδυτικά προϊόντα Unit Linked , ομαδικά συνταξιοδοτικά και υγείας και κλασσικά ασφαλιστικά προϊόντα) με μερίδιο αγοράς 40,7% επί της συνολικής παραγωγής κατά το 2024, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Η παραγωγή του 2024 είχε αγγίξει τα 2,5 δις. ευρώ άρα , το 1 δις. ευρώ είχε γίνει μέσω των τραπεζικών δικτύων. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι τράπεζες ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την εξάπλωση και στον ασφαλιστικό κλάδο. Τα καθαρά κέρδη των τραπεζών από τις τραπεζο-ασφαλιστικές συνεργασίες στον κλάδο ζωής κυμαίνονται μεταξύ 100-150 εκατ. ευρώ για τις 4 συστημικές τράπεζες.

Αύξηση ποσοστού τα επόμενα χρόνια

Η ασφαλιστική αγορά , βλέποντας τις εξελίξεις εκτιμά ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Εκτός από τα τραπεζικά δίκτυα, το ποσοστό από πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας έχει μειωθεί στο 28,3%, ενώ το ποσοστό από πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας ήταν το 2024 στο 20,5%. Οι απευθείας πωλήσεις (μέσω πλατφορμών) υποχώρησαν στο 8,2%.

Σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις κατά ζημιών , οι οποίες περιλαμβάνουν και τους κλάδους αστικής ευθύνης αυτοκινήτου (είναι ο μεγαλύτερος στην ασφαλιστική αγορά), ασφάλισης κατά πυρός και φυσικών καταστροφών (που είχε πρόσφατα τα κίνητρα της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ) και τις Γενικές Αστικές Ευθύνες, η πλειονότητα των συμβολαίων το 2024 , έγινε από τους πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (56,7%), το 12,4% από απευθείας πωλήσεις, το 10% από μεσίτες ασφαλειών και μόλις το 7,5% από τράπεζες.