ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Τριάδα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε απόδοση 11.18!

Το Freetips247 προσφέρει και σήμερα εξαιρετικές επιλογές από Bundesliga, Ligue 1 και Serie A σε συνολική απόδοση 11.18.



Νις vs Σεντ Ετιέν (1 & Over 1.5)

Η Νις δεν βρίσκεται στα καλύτερα της έχοντας δύο ήττες, μία ισοπαλία και μόλις μία νίκη. Στον αντίποδα, η Σεντ Ετιέν έπειτα από τρεις σερί ήττες, πανηγύρισε το «τρίποντο» την περασμένη αγωνιστική. Η γηπεδούχος βρίσκεται στην 12η θέση με 4 βαθμούς, ενώ έναν λιγότερο έχει η Σεντ Ετιέν, ούσα 16η. Οι «Πράσινοι» έχαναν στο ημίχρονο στους τελευταίους 5 αγώνες εκτός έδρας, σε όλες τις διοργανώσεις. Επιπλέον, η Σεντ Ετιέν δεν κέρδισε σε κανέναν από τα τελευταία 6 εκτός έδρας ματς. Επιλέγουμε το combo 1 & Over 1.5 σε απόδοση 1.90.



Άουγκσμπουργκ vs Μάιντς (G/G και Over 2.5)

Η Άουγκσμπουργκ υποδέχεται τη Μάιντς η οποία παραμένει χωρίς τρίποντο μετά από τρεις αγωνιστικές. Συγκεκριμένα, μετράει δύο ισοπαλίες και μία ήττα! Από την άλλη, οι γηπεδούχοι έχουν μία νίκη, μία ήττα αλλά και μία ισοπαλία καταλαμβάνοντας την 11η θέση της κατάταξης στη Bundesliga με 4 βαθμούς, δύο περισσότερους από την αποψινή της αντίπαλο.



Στους τελευταίους 9 από 10 αγώνες της Άουγκσμπουργκ, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Στους τελευταίους 16 αγώνες με την Άουγκσμπουργκ γηπεδούχο, η ομάδα του Γες Τόρουπ νίκησε 9 φορές, η Μάιντς νίκησε 4 φορές, ενώ 3 ματς έληξαν ισόπαλα. Η διαφορά τερμάτων είναι 28-22 υπέρ της Άουγκσμπουργκ. Στα μεταξύ τους ματς είχαμε πάντα γκολ και θέαμα, για αυτό κρατάμε το G/G & Over 2.5 στο 1.93.



Βερόνα vs Τορίνο (Χ)

Κλείνουμε την τριάδα με το ματς της Βερόνα με την Τορίνο. Οι γηπεδούχοι μετρούν δύο νίκες και ισάριθμες ήττες, σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Από την άλλη, όμως η Τορίνο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς παραμένει αήττητη, έχοντας δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, ούσα 5η στην κατάταξη με 8 βαθμούς, δύο περισσότερους από την Βερόνα.



Η Τορίνο δεν έχει χάσει στα τελευταία 8 από τα 9 ματς που έδωσε σε όλες τις διοργανώσεις. Στον αντίποδα στους τελευταίους 4 από τους 5 αγώνες της Βερόνα, επιτεύχθηκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις). Η Βερόνα, η οποία παραδοσιακά βάζει δύσκολα στην Τορίνο, μπορεί να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας και για αυτό επιλέγουμε το Χ στο 3.05.



Freetips247.com Επιλογές

- Νις vs Σεντ Ετιέν 1 & Over 1.5 (1.90)

- Άουγκσμπουργκ vs Μάιντς G/G & Over 2.5 (1.93)

- Βερόνα vs Τορίνο Χ (3.05)



Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και έτοιμα δελτία στοιχήματος στο https://www.freetips247.com/el/.