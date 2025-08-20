Τρίτη η Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League της Λωζάνης

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελίνας Τζένγκο στο Diamond League της Λωζάνης, καθώς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την 3η θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη βολή στα 58.82 μέτρα, σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η Τζένγκο, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων, κατάφερε να βελτιώσει σταδιακά τις προσπάθειές της, φτάνοντας στην κορυφαία της επίδοση στον 4ο γύρο. Αναλυτικά οι βολές της:

1η: 53.26μ.



2η: 54.07μ.



3η: 55.36μ.



4η: 58.82μ.



5η: 53.77μ.

6η: 56.63μ.



Την πρώτη θέση κατέκτησε η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος, που ήταν η μοναδική αθλήτρια της διοργάνωσης με ρίψεις άνω των 60 μέτρων. Η κορυφαία επίδοσή της ήρθε στην 3η προσπάθεια με 63.02μ., που της χάρισε και τη νίκη.



Αξίζει να σημειωθεί πως οι αθλητές κλήθηκαν να αγωνιστούν σε αρκετά δύσκολες συνθήκες, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 19°C, ενώ η συνεχής βροχόπτωση επηρέασε σημαντικά τις επιδόσεις στα αγωνίσματα ρίψεων.



Η Τζένγκο είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης ακριβώς σαν σήμερα, το 2022 στο Μόναχο, με εντυπωσιακή βολή στα 65.81μ., που αποτελεί μέχρι σήμερα το ατομικό της ρεκόρ. Ήταν τότε η νεότερη αθλήτρια που κατακτούσε χρυσό μετάλλιο στον συγκεκριμένο θεσμό, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ταλέντο και τις προοπτικές της.