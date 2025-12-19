Τρόμος στον Ισημερινό: Δολοφονική εκτέλεση ποδοσφαιριστή και της συζύγου του σε κεντρικό δρόμο

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το ποδόσφαιρο του Ισημερινού, καθώς ο 33χρονος διεθνής αμυντικός της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα, έπεσε θύμα άγριας δολοφονικής επίθεσης την Τετάρτη (17/12). Ο ποδοσφαιριστής, γνωστός με το προσωνύμιο «El Pitbull», εκτελέστηκε εν ψυχρώ μαζί με τη σύζυγό του στην πόλη Γκουαγιακίλ, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και προκαλεί αποτροπιασμό.

Το χρονικό της ενέδρας θανάτου

Η επίθεση σημειώθηκε έξω από εμπορικό κατάστημα στην περιοχή Σαμάνες, στο βόρειο τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με τα οπτικά ντοκουμέντα και τις μαρτυρίες, δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες προσέγγισαν τον Πινέιδα, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του και τη μητέρα του.

Παρά τις απελπισμένες κινήσεις του ποδοσφαιριστή, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο να σηκώνει τα χέρια ψηλά ζητώντας έλεος, οι εκτελεστές άνοιξαν πυρ κατά ριπάς. Ο Πινέιδα και η 39χρονη σύζυγός του έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα σενάρια για τα κίνητρα

Αν και οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες, η τοπική αστυνομία προσανατολίζεται στο σενάριο ενός «συμβολαίου θανάτου». Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του, ο Πινέιδα είχε πάρει θέση σε μια έντονη διαμάχη των παικτών της Barcelona SC με τη διοίκηση, αναδημοσιεύοντας την απόφαση της ομάδας να μην κατέβει στον επόμενο αγώνα λόγω συστηματικών οφειλών προς τους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, η Γκουαγιακίλ αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο σύγκρουσης καρτέλ ναρκωτικών, γεγονός που καθιστά το κλίμα στην περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνο.

El momento en que sicarios asesinaron a balazos a un futbolista del Barcelona de Ecuador



🎥Una cámara de seguridad captó el momento en que dos personas atacaron a Mario Pineida y a su mujer.

Ποιος ήταν ο Μάριο Πινέιδα

Ο Πινέιδα υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της Μπαρτσελόνα του Ισημερινού, στην οποία αγωνιζόταν από το 2016, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα. Υπήρξε 9 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, με τελευταία του συμμετοχή στο Κόπα Αμέρικα του 2021, ενώ είχε περάσει και από το πρωτάθλημα της Βραζιλίας με τη φανέλα της Φλουμινένσε.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με αρκετούς συλλόγους να στέλνουν συλλυπητήρια μηνύματα, ενώ οι αρχές του Ισημερινού δέχονται έντονες πιέσεις για την καταστολή της βίας που έχει μετατρέψει τη χώρα στην πιο επικίνδυνη της Λατινικής Αμερικής για το 2025.