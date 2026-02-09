Trump T1: Το smartphone του Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται με νέα χαρακτηριστικά

Έχει περάσει καιρός από την πρώτη στιγμή που είδαμε και γνωρίσαμε το Trump T1, ένα smartphone που έρχεται από την Trump Mobile (εταιρεία του Προέδρου των ΗΠΑ), και πλέον η συσκευή επανέρχεται στο σήμερα.

Στελέχη της εταιρείας μίλησαν στην ιστοσελίδα Verge και ανέφεραν πως το τηλέφωνο θα έχει οθόνη 6,8 ιντσών, επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 7 series, 512GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου (που θα επεκτείνεται με χρήση κάρτας microSD) και μπαταρία χωρητικότητας 5.000 mAh.

Τόσο η selfie camera, όσο και η κύρια πίσω θα είναι 50 MP, με πιθανή την προσθήκη ενός ultra wide και ενός telephoto φακού στο πίσω τμήμα.



Trump T1: Επιστροφή με ανανεωμένη τιμή

Η μεγάλη αλλαγή έρχεται στην τιμή. H αρχική προσφορά των 499 δολαρίων παραμένει μόνο για όσους έκαναν ήδη προ-παραγγελία και κατέβαλαν προκαταβολή 100 δολαρίων, ενώ οι χρήστες που θα προμηθευτούν το τηλέφωνο στην τελική περίοδο διάθεσης θα έρθουν μπροστά σε ένα υψηλότερο αντίτιμο, που μπορεί να ξεπερνάει ακόμη και τα 700–800 δολάρια.

Παρά την αρχική υπόσχεση ότι το Trump T1 θα κατασκευάζεται στις ΗΠΑ, η αναφορά αυτή έχει γίνει αρκετά πιο ασαφής, αφήνοντας απλά να αιωρείται ένα μήνυμα πως έρχεται σε «σχεδιασμό βάσει των αξιών της Αμερικής».



Trump T1: Η κυκλοφορία

Το νέο αυτό smartphone προβλέπεται να ξεκινήσει να αποστέλλεται στους πρώτους πελάτες που το έχουν παραγγείλει μέσα στην άνοιξη, με πιθανότητα των πρώτων αποστολών μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η συσκευή έχει καταγράψει πάντως ήδη αρκετές καθυστερήσεις. Αρχικά προβλεπόταν κυκλοφορία την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα πήγε για τον Οκτώβριο και πλέον μιλάμε για τους πρώτους μήνες του 2026, χωρίς να υπάρχει κάτι σαφές ακόμη και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θέσει έχει μια τέτοια συσκευή με αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτήν την τιμή, τη στιγμή που η βιομηχανία των smartphones ετοιμάζεται για τα επόμενα μεγάλα λανσαρίσματα, ειδικά μετά την έκθεση WMC (Mobile World Congress) στις αρχές Μαρτίου στη Βαρκελώνη.

Το Flash.gr θα είναι εκεί και θα σας μεταφέρει όλες τις σημαντικότερες εξελίξεις.