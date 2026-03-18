Trust GXT 871 Zora: Ένα μηχανικό gaming πληκτρολόγιο που κάνει τα πάντα

Το Trust GXT 871 Zora είναι ένα εξαιρετικό gaming πληκτρολόγιο που συνδυάζει ανθεκτικότητα, άμεση απόκριση και στυλ σε προσιτή τιμή. Με αντοχή για εκατομμύρια πατήματα, είναι ιδανικό για gamers που θέλουν αξιοπιστία χωρίς συμβιβασμούς.



Ανθεκτικά Huano linear switches και layout

Οι μηχανικοί διακόπτες Huano προσφέρουν ομαλή και γρήγορη ενεργοποίηση, με σχεδιασμό ιδανικό για γρήγορη πληκτρολόγηση που βοηθάει και σε παιχνίδια με γρήγορο ρυθμό, όπως τα FPS και τα MOBA. Κάθε πλήκτρο αντέχει έως 50 εκατομμύρια clicks, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση χωρίς φθορά, κάτι που είναι ιδανικό για ατελείωτες ώρες gaming. Έχει 104 πλήκτρα σε πλήρες layout, συμπεριλαμβάνει numpad στα δεξιά για να καλύψει και τις ανάγκες εργασίας, ενώ το N-key rollover anti-ghosting καταγράφει απεριόριστα πατήματα ταυτόχρονα, χωρίς να μπλέκει τις εντολές. Αυτό σημαίνει πως βοηθάει στο να μην υπάρχουν λάθη στα combos και δίνει πλεονέκτημα σε competitive play.



Εξατομικευμένος φωτισμός και η ευκολία χρήσης

Ο πλήρως ρυθμιζόμενος φωτισμός RGB LED με 16.8 εκατομμύρια χρώματα και εφέ, προγραμματίζεται μέσω software για τέλειο συγχρονισμό με τις ανάγκες κάθε setup. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μοναδικά patterns που ταιριάζουν στο εκάστοτε game του, με πάρα πολύ απλά βήματα. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του, η αλουμινένια επιφάνεια δίνει premium αίσθηση και σταθερότητα σε έντονα sessions, ενώ τα ειδικά αντι-ολισθητικά «ποδαράκια» του προσφέρουν 3 διαφορετικά επίπεδα ύψους για να προσαρμόζονται στο περιβάλλον και τις ανάγκες κάθε δράσης. Για τη σύνδεση με τον υπολογιστή, φέρει αποσπώμενο καλώδιο USB.



Πρακτικά Fn Keys και media controls

Τα πλήκτρα Fn έχουν πολλαπλές λειτουργίες και δίνουν άμεση πρόσβαση σε media (play/pause, ένταση ήχου), browser και macro εντολές. Είναι εύκολα προγραμματιζόμενα με το λογισμικό της εταιρείας που είναι συμβατό με Windows 10/11 και έχει στόχο να ενισχύει την παραγωγικότητα και να διευκολύνει την καθημερινή χρήση. Το GXT 871 Zora ξεχωρίζει στην κατηγορία «value-for-money» γιατί προσφέρει premium χαρακτηριστικά όπως οι μηχανικοί διακόπτες και ο RGB φωτισμός και όλα αυτά σε μια πολύ προσιτή τιμή.