Τζέικ Τζίλενχαλ: Στο πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης του Γκάι Ρίτσι

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης του Γκάι Ρίτσι, «In the Grey», επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του σκηνοθέτη στα γνώριμα λημέρια του: γρήγορο μοντάζ, εκρηκτική δράση και απαράμιλλο στυλ.

Με την υπογραφή της Black Bear και προγραμματισμένη πρεμιέρα για τις 15 Μαΐου, η ταινία εστιάζει σε μια ομάδα κορυφαίων πρακτόρων που δρουν στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής. Αποστολή τους είναι να ανακτήσουν μια περιουσία δισεκατομμυρίων από τα χέρια ενός αδίστακτου τυράννου.

Όπως υποδηλώνει το τρέιλερ, το κέντρο βάρους της δράσης πέφτει στους δύο «σκληρούς» της ομάδας: τον αλαζόνα Αμερικανό Bronco (Τζέικ Τζίλενχαλ) και τον ψύχραιμο Βρετανό Sid (Χένρι Καβίλ). Οι δύο πρωταγωνιστές, ειδήμονες σε κάθε είδους οπλισμό και εκρηκτικά, καθοδηγούνται από την επικεφαλής της επιχείρησης, Έιζα Γκονζάλεζ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Αυτό που αρχίζει ως μία ανέφικτη ληστεία μετατρέπεται σταδιακά σε έναν απόλυτο πόλεμο τακτικής, απάτης και αντοχής».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κρίστοφερ Χίβγιου, Έμετ Σκάνλαν, Τζέισον Γουόνγκ και Μάικλ Βου, μαζί με τους Φίσερ Στίβενς, Ρόζαμουντ Πάικ και Κάρλος Μπαρδέμ.

Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Τζον Φρίντμπεργκ, Ιβάν 'Ατκινσον, Ντέιβ Κάπλαν και ο ίδιος ο Ρίτσι.

Το «In the Grey» έρχεται στο μέσο μιας εξαιρετικά παραγωγικής περιόδου για τον διάσημο σκηνοθέτη, με διαδοχικά πρότζεκτ τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρή οθόνη, σύμφωνα με το Variety. Μετά την πρώτη τους συνεργασία στο «The Covenant» (2023), ο Ρίτσι και ο Τζίλενχαλ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Το 2024 ακολούθησε το «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» (με πρωταγωνιστή τον Καβίλ), ενώ πέρυσι κυκλοφόρησε το «Fountain of Youth».

Παράλληλα, η ταινία «Wife and Dog» βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ και αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του έτους, ενώ το «Viva La Madness» βρίσκεται ήδη σε φάση γυρισμάτων. Στην τηλεόραση, μετά το περσινό «MobLand» (το οποίο πήρε το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν), το Prime Video μόλις κυκλοφόρησε το «Young Sherlock», ενώ η δεύτερη σεζόν του «The Gentlemen» έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η ημερομηνία πρεμιέρας στο Netflix.