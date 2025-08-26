Τζέιμι Λι Κέρτις: Το αβυσσαλέο ντεκολτέ που προκάλεσε φρενίτιδα στο instagram και η απάντησή της

Είναι μια γυναίκα ακομπλεξάριστη που τολμά να εκφράζει χωρίς περιστροφές όσα νιώθει και σκέφτεται, να δίνει συνεντεύξεις που προκαλούν γιατί κάνει αφιλτράριστες δηλώσεις αλλά και να φορά ό,τι ακριβώς θέλει, αδιαφορώντας για τα σχόλια. Η 66χρονη Τζέιμι Λι Κέρτις άφησε με το στόμα ανοιχτό τους followers της στο instagram ποστάροντας βίντεο και φωτογραφίες προκειμένου να προωθήσει τη νέα της ταινία «Freakier Friday». Ο λόγος; Το αβυσσαλέο ντεκολτέ που όπως φάνηκε τράβηξε περισσότερο την προσοχή από το μήνυμα της ηθοποιού που παρότρυνε όλους να δουν την νέα της ταινία. «Εύχομαι να είμαι τόσο σέξι μεγαλώνοντας», «Φωτιά», «Ακόμα το' χεις» ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια.

«ΛΑΤΡΕΥΩ το γεγονός ότι η τελευταία φωτογραφία μου ως TESS τραβηγμένη στα παρασκήνια των Disney Studios όπου βρέθηκα για να προωθήσω το #freakierfriday έχει τραβήξει περισσότερη την προσοχή από οποιαδήποτε άλλη ανάρτηση για τα γυρίσματα της ταινίας! Είμαι χαρούμενη που βοηθάω να εξαπλωθεί η χαρά που προσφέρει η ταινία μας» σχολίασε με ανάρτησή της στο instagram η ηθοποιός, όταν διαπίστωσε τα κολακευτικά σχόλια για το πληθωρικό μπούστο της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Τζέιμι Λι Κέρτις είχε μιλήσει για την δύναμη της εικόνας στον χώρο του θεάματος και την προσπάθειά της να μην την ενδιαφέρει πια ο χρόνος που περνάει και αποτυπώνεται πάνω της. «Είδα τους γονείς μου να χάνουν αυτό ακριβώς που τους χάρισε τη φήμη, τη ζωή και τα προς το ζην, όταν η βιομηχανία τους απέρριψε σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Τους είδα να φτάνουν στην απόλυτη επιτυχία και μετά να τη βλέπουν να διαβρώνεται σταδιακά, μέχρι που χάθηκε. Και αυτό είναι πολύ επώδυνο. Έχω αυτοσυνταξιοδοτηθεί εδώ και 30 χρόνια. Προετοιμάζομαι να φύγω, ώστε να μην χρειαστεί να υποφέρω τα ίδια με την οικογένειά μου. Θέλω να φύγω από το πάρτι πριν σταματήσουν πλέον να με καλούν» είχε πει χαρακτηριστικά.