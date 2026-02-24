Τζένιφερ Γκάρνερ: Φωτογραφίζεται με τολμηρό ντεκολτέ και κάνει εξομολογήσεις για τον Μπεν Άφλεκ

Φωτογράφιση για το περιοδικό Flaunt έκανε η Τζένιφερ Γκάρνερ και εντυπωσίασε καθώς πόζαρε για το εξώφυλλο φορώντας ένα σύνολο Saint Laurent του Anthony Vaccarello. Καφέ δερμάτινο μπουφάν με ένα λευκό πουκάμισο με κόμπους μπροστά, ασορτί καφέ φούστα και έντονα σκουλαρίκια με εντυπωσιακό σχέδιο.

Σε άλλες πόζες βλέπουμε την ηθοποιό με κοστούμι, με μαύρο oversized μπουφάν και λευκό πουκάμισο, αλλά και με ένα δερμάτινο, μαύρο φόρεμα Givenchy από τη Sarah Burton, με βαθύ ντεκολτέ.

Η 53χρονη ηθοποιός στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό, προχώρησε και σε μια σπάνια εξομολόγηση για τον πρώην σύζυγό της Μπεν Άφλεκ, καθώς βρέθηκαν στο επίκεντρο των διεθνών μέσων όταν εκείνος επανενώθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ το 2021, παντρεύτηκαν το 2022 και οδηγήθηκαν τελικά σε διαζύγιο δύο χρόνια αργότερα.

«Και άλλες γυναίκες περνούν πολύ δύσκολες περιόδους στη ζωή τους και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι ο χρόνος θα περάσει και θα φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Ήμουν στη μέση μιας κατάστασης για πολύ καιρό και δεν έβγαζε νόημα.

Μπορώ να πω ότι νιώθω πιο ανάλαφρη, πιο χαρούμενη και πιο πολύ ο εαυτός μου εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Όταν βιώνεις μια δύσκολη κατάσταση για χρόνια, σκέφτεσαι, «Δεν ξέρω πώς θα περάσει αυτό» εξομολογήθηκε.