Τζένιφερ Λόρενς: Κάλεσε τον Ρόμπερτ Πάτινσον σπίτι της και του πρόσφερε φαγητό από τα σκουπίδια

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε το αηδιαστικό πιάτο που σέρβιρε κάποτε στον συνάδελφό της Ρόμπερτ Πάτινσον, όταν εκείνος ήρθε τελευταία στιγμή σπίτι της, ενώ εκείνη είχε συγκέντρωση με φίλες.

Η 35χρονη ηθοποιός εξήγησε πώς συνέβη το περιστατικό: «Ήταν Δεκέμβρης. Είχα καλέσει τις φίλες μου στο σπίτι, φορούσαμε τις πιτζάμες μας και βλέπαμε την ταινία «Μικρές Κυρίες», όταν την πήρε τηλέφωνο και της είπε: «Βρίσκομαι μόλις ένα τετράγωνο μακριά σου...». Τότε σκέφτηκα ότι είναι και αυτός - κατά κάποιον τρόπο - ένα από τα κορίτσια, καθώς του αρέσει να κουτσομπολεύει και του είπα « Άντε έλα».

Ο Ρόμπερτ είναι εξαιρετικός πατέρας, συνεπής, αλλά δεν του έχω εμπιστοσύνη αν π.χ φορέσει το παλτό του όταν βγει έξω ή αν φάει στην ώρα του. Μια βγάζει μια πολύ μητρική στάση απέναντί του. Γι' αυτό και όταν ήρθε τελικά σπίτι, με αγκάλιασε και μου είπε: «Έχεις τίποτα να φάω; Πεινάω πολύ», του απάντησα: «Ναι, ναι, έλα μέσα», ενώ συνειδητοποιούσα την ίδια στιγμή ότι δεν είχα τίποτα να του προσφέρω παρά μόνο φαγητό πεταμένο στα σκουπίδια» εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια.

Και συνέχισε: «Όταν σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα, πήγα στον κάδο απορριμάτων και άρχισα να βγάζω το φαγητό από τα σκπουπίδια, ενώ οι φίλες μου με παρακολουθούσαν έκπληκτες. Όταν επέστρεψε στην παρέα μας, άρχισε να τρώει και κάποια στιγμή είπε: «Πεινάω ακόμα. Υπάρχει και άλλο φαγητό;». Και του απάντησα: «Υπάρχει, αλλά είναι στα σκουπίδια». «Α, δεν με πειράζει» εξήγησε εκείνος και αφού το έβγαλε από τα σκουπίδια, συνέχισε να τρώει.