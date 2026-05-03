Τζόκερ: Mega τζοκ ποτ στην κλήρωση 3061 για ποσό άνω των 8,2 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Διαδικτυακά, η συμμετοχή γίνεται με σύνδεση στο allwyn.gr.

Δελτίο Τζόκερ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, η κλήρωση του Τζόκερ (3061), που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία περισσότερα από 8.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης, στην οποία σημειώθηκε τζακ ποτ είναι: 7, 9, 19, 24, 28 και Τζόκερ ο αριθμός 17.

Στη δεύτερη κατηγορία, τέσσερις τυχεροί κερδίζουν από 1000.000 ευρώ.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

  • Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
  • Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%
  • Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%
  • Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
  • Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%
  • Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%
  • Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%
  • Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%
  • Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%
  • Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%
  • Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι της Allwyn, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Allwyn, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

  • Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.
  • 1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.
  • 2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.
  • 100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά της Allwyn στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

