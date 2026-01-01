Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί της πρωτοχρονιάτικης κλήρωσης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (01/01) η πρωτοχρονιάτικη κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3009 που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 7.993.934,96 ευρώ.



Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 3, 4, 6, 33, 36

και αριθμός Τζόκερ το 13.

Κατά τη διαλογή, δεν βρέθηκαν επιτυχίες στην κατηγορία 5+1 και σημειώθηκε τζακ ποτ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%

Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%

Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%

Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%

Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%

Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%

Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%

Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι του ΟΠΑΠ, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.

1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.

2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

Η φορολόγηση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα κέρδη από το Τζόκερ φορολογούνται κλιμακωτά, με βάση το καθαρό ποσό που κερδίζεται από κάθε κλήρωση, αφαιρώντας πρώτα το κόστος συμμετοχής.

Η κλίμακα έχει ως εξής: