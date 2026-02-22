Ελλάδα Τζόκερ τζόκερ κλήρωση τυχεροί αριθμοί τζόκερ Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ)

Τζόκερ: Τζακ ποτ στην κλήρωση 3031 για ποσό που ξεπερνάει τα 2,1 εκατ. ευρώ!

Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Διαδικτυακά, η συμμετοχή γίνεται με σύνδεση στο allwyn.gr.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/2) η κλήρωση 3031 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 12, 20, 29, 35

και Τζόκερ το 12.

Allwyn.gr 
Allwyn.gr 

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

  • Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
  • Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%
  • Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%
  • Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
  • Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%
  • Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%
  • Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%
  • Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%
  • Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%
  • Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%
  • Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι της Allwyn, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Allwyn, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

  • Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.
  • 1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.
  • 2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.
  • 100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά της Allwyn στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τζόκερ τζόκερ κλήρωση τυχεροί αριθμοί τζόκερ Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader