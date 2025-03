Τζόνι Λόγκαν: Στην Ελλάδα για πρώτη φορά ο «mister Eurovision» - Η συνεργασία του με την Άννα Βίσση

Ο Τζόνι Λόγκαν επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα και θα δώσει δύο συναυλίες, στο Παλλάς. Έχοντας κατακτήσει τρεις φορές την πρωτιά στον διαγωνισμό, δύο ως ερμηνευτής—με το «What’s Another Year» (1980) και το θρυλικό «Hold Me Now» (1987)—ο Τζόνι Λόγκαν παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της Eurovision. Το «Hold Me Now» γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts και σημειώνοντας παγκόσμιες πωλήσεις-ρεκόρ.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, μίλησε για την πορεία του στη μουσική και τις εμπειρίες του από τον διαγωνισμό.

Τζόνι Λόγκαν: «Δεν σκέφτηκα ποτέ τη νίκη ή την ήττα»

«Η δεύτερη συμμετοχή μου στη Eurovision ήταν σαφώς πιο απαιτητική από την πρώτη. Την πρώτη φορά υπήρχε μια αθωότητα, ενώ το “Hold Me Now” το έγραψα μόνος μου και ήταν πιο δύσκολο να το ερμηνεύσω λόγω των υψηλών του νοτών», εξήγησε ο καλλιτέχνης.



«Δεν είχα στο μυαλό μου τη νίκη ή την ήττα. Ήταν σαν να συμμετείχα σε έναν αγώνα όπου δεν έβλεπα τίποτα γύρω μου. Δεν σκεφτόμουν αν θα κερδίσω, ούτε τι συνέβαινε πίσω μου. Ίσως ακούγεται περίεργο, αλλά αυτό ακριβώς ένιωσα», αποκάλυψε ο Ιρλανδός τραγουδιστής.

Η δημιουργία του «Why Me» και η νίκη της Λίντα Μάρτιν

«Το “Why Me” το έγραψα αρχικά για εμένα, ήταν ένα ερωτικό τραγούδι που σκόπευα να ηχογραφήσω. Όμως, τότε, ο φίλος μου Λουί, που ήταν μάνατζερ της Λίντα Μάρτιν, με ρώτησε αν μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι για εκείνη.



Θυμάμαι να της λέω πως, αν το ερμήνευε σωστά, θα κέρδιζε τη Eurovision. Και ευτυχώς, αυτό ακριβώς συνέβη», αφηγήθηκε ο Τζόνι Λόγκαν.

Η συνεργασία με την Άννα Βίσση

«Θυμάμαι ελάχιστα από τη συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, αλλά σίγουρα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Συμμετείχα σε ένα υπέροχο τηλεοπτικό σόου στην Αθήνα, όπου οι συντελεστές της εκπομπής με μύησαν στα ελληνικά ποτά. Περάσαμε την ημέρα ηχογραφώντας και δοκιμάζοντας ελληνικές γεύσεις», ανέφερε ο καλλιτέχνης.

«Αν ζούσα περισσότερο στην Ελλάδα, θα ήταν πιο εύκολο για μένα να μιλάω τη γλώσσα. Είναι πολύ όμορφη και μουσική», πρόσθεσε, μιλώντας για την ελληνική του εμπειρία.