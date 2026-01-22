Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Ήταν βασανιστικά τα τελευταία χρόνια της «Λάμψης» για εμένα και το λέω με πίκρα»

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε για την τηλεοπτική σειρά Λάμψη που συμμετείχε αλλά για τον χρόνο που περνάει: «Δεν με αγχώνει ο χρόνος γιατί έχω τρεις κόρες. Δεν λέω ότι θα με κοιτάξουν οι κόρες μου, δεν το λέω γι’ αυτό. Αλλά έχω κάποιον. Έχω τη γυναίκα μου, δόξα τον Θεό».

Και συνέχισε: «Στην καρδιά μου μένει ο Δαλιανίδης πάντα. Ο Γιάννης ήταν δάσκαλος. Ο Νίκος δεν ήταν δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε «αυτό» και τελείωσε. Δηλαδή δεν θα ήταν δίπλα σου. Πιστεύω ότι ο Νίκος δεν είναι αυτός που αγαπάει τον ηθοποιό του. Μου έκανε πάρα πολύ καλό η Λάμψη, δεν το κρύβω αυτό. Αλλά από κει και ύστερα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δάσκαλος.

Πετάω τα τελευταία χρόνια της Λάμψης που έμεινα. Το λέω με πίκρα. Όπως το είχε πει και ο Χρήστος Πολίτης και συμφώνησα μαζί του, γιατί τα λέγαμε πολύ συχνά, ήμασταν φίλοι, συνεργάτες πολλά χρόνια με τον Χρήστο και πριν από τη Λάμψη. Και λυπάμαι που έφυγε έτσι όπως έφυγε ο Χρήστος. Δηλαδή πικραμένος γενικά. Δεν θέλω να τα θυμάμαι τα τελευταία χρόνια της Λάμψης. Ήταν πολύ βασανιστικά για μένα».

Ο ηθοποιός μίλησε και για την Ελένη Μενεγάκη: «Είχαμε μεγαλώσει με την Ελένη, ήμασταν σχεδόν στην ίδια γειτονιά, Φωκίωνος Νέγρη. Ωραία χρόνια, γλυκά. Ήταν ανέμελα από όλες τις πλευρές τα πράγματα. Έκανα παρέα με την Ελένη, ναι... και αν και έχουμε χαθεί σαν επαφή, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά δηλαδή, όταν η Ελένη πια είχε γίνει η Ελένη Μενεγάκη, περνάγαμε ωραία» παραδέχθηκε.