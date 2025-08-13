UEFA Super Cup: Η ώρα και το κανάλι για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Παρί και Τότεναμ

Η Παρί Σεν Ζερμέν μετά από μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, κατάφερε να προσθέσει στην τροπαιοθήκη της το βαρύτιμο τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ. Από την άλλη, η Τότεναμ του Ποστέκογλου κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο Europa League, το οποίο και κατόρθωσε να το σηκώσει.

Σήμερα, οι δυο ομάδες διασταυρώνουν τα... ξίφη τους, με σκοπό να κατακτήσουν το τρόπαιο του UEFA Super Cup, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν, ωστόσο οι ομάδες το βλέπουν σαν ένα επίσημο «φιλικό» για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι



18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι



20:00 ΕΡΤ3 Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Bόλεϊ



22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι



22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Super Cup 2025