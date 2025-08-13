Σπορ Play - Off Champions League Ποδόσφαιρο

Champions League: Αυτά είναι τα ζευγάρια των playoffs - Τι πρέπει να ξέρει ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε ο γ' προκριματικός γύρος και έγιναν γνωστά τα ζευγάρια που θα αγωνιστούν στα playoffs του Champions League.

Είναι οι ομάδες που βρίσκονται πια ένα... βήμα από τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαίκής διοργάνωσης. 

Από τους νικητές αυτής της φάσης θα προκύψουν και πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού, που ως πρωταθλητής Ελλάδας πήρε απευθείας το εισιτήριο. 

Τώρα σχηματίστηκαν επτά ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης και από αυτά θα βγουν οι επτά ομάδες που θα πάρουν μέρος στη League Phase της διοργάνωσης.

Εκεί βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός μαζί με άλλες 28 ομάδες.

Τα ζευγάρια των playoffs

Μονοπάτι πρωταθλητών

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ
Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι / Σλόβαν
Βασιλεία – Κοπεγχάγη

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Ρέιντζερς – Μπριζ

