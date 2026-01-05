Γνώμες Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Πέδρο Σάντσεθ Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο

Βαλίτσες για Μαδρίτη ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Φωτ. Αρχείου από την επίσκεψη του Πέδρο Σάντσεθ στην Αθήνα το 2021 / Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Βαλίτσες για τη Μαδρίτη ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα ταξιδεύει στην ισπανική πρωτεύουσα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ ενώ θα γίνει δεκτός και από τον βασιλιά Φελίπε. 

Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον σοσιαλιστή Ισπανό πρωθυπουργό αποκτά ιδιαίτερη σημασία έπειτα και από τη σκληρή στάση που κράτησε ο τελευταίος απέναντι στην αμερικανική επιχείρηση και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τα ξημερώματα του Σαββάτου. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέδρο Σάντσεθ από τους πρώτους ευρωπαίους που αντέδρασαν, δήλωσε πως η Ισπανία δεν αναγνωρίζει το καθεστώς του Μαδούρο αλλά δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ούτε την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. 

