Βαλίτσες για Μαδρίτη ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Βαλίτσες για τη Μαδρίτη ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα ταξιδεύει στην ισπανική πρωτεύουσα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ ενώ θα γίνει δεκτός και από τον βασιλιά Φελίπε.

Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον σοσιαλιστή Ισπανό πρωθυπουργό αποκτά ιδιαίτερη σημασία έπειτα και από τη σκληρή στάση που κράτησε ο τελευταίος απέναντι στην αμερικανική επιχείρηση και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέδρο Σάντσεθ από τους πρώτους ευρωπαίους που αντέδρασαν, δήλωσε πως η Ισπανία δεν αναγνωρίζει το καθεστώς του Μαδούρο αλλά δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ούτε την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.