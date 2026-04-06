Βασιλειάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παράνομη πράξη εκ μέρους μου - Άρση ασυλίας για να λάμψει η αλήθεια»

Σε εκτενή δήλωσή του σχετικά με τη δικογραφία που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Λάκης Βασιλειάδης ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη τέλεσης παράνομης πράξης από μέρους του. Όπως τόνισε, «από τη μελέτη της δικογραφίας προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη εμπλοκής μου σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια».

Ο βουλευτής Πέλλας υπογράμμισε ότι η αναφορά στο όνομά του προκύπτει «έμμεσα από συνομιλίες τρίτων», σημειώνοντας πως δεν είχε καμία προσωπική επαφή, ούτε ο ίδιος ούτε συνεργάτες του, με οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο. Παράλληλα, εξήγησε ότι το αίτημα που εμφανίζεται να σχετίζεται με το πρόσωπό του αφορούσε έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ τρίτων το ενδεχόμενο παράτασης ενός επικείμενου ελέγχου.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, ο συγκεκριμένος έλεγχος «διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς καμία παράταση και χωρίς καμία παρέμβαση», ενώ ο κτηνοτρόφος «δεν έλαβε καμία επιδότηση». Κατά τον ίδιο, αυτό αποδεικνύει πως ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συνδεθεί μαζί του «δεν συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε την παραμικρή ζημία στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια».

Ο Λάκης Βασιλειάδης ξεκαθαρίζει πως θα προχωρήσει τη διαδικασία «μέχρι τέλους», ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προκειμένου, όπως είπε, «να λάμψει η αλήθεια». «Θα κινηθώ όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι αυτές είναι οι αρχές που διέπουν τόσο την πολιτική του πορεία όσο και την προσωπική του ζωή.

Κλείνοντας, ο βουλευτής επανέλαβε πως βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τον τόπο του «με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα», όπως ανέφερε, «με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό».

Ολόκληρη η δήλωση Βασιλειάδη

«Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου. Επιπλέον, από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.

Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση. Συνεπώς, ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί εμμέσως με το πρόσωπό μου δεν συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε οποιαδήποτε ζημία, έστω και ελάχιστη, στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

Για να μην υπάρξουν, ωστόσο, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας αρχικά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που επιτάσσει το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία αλλά και στην προσωπική μου ζωή.

Βρίσκομαι δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου, έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους. Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσω να το κάνω με την ίδια θέληση, με τον ίδιο ζήλο, και με το ίδιο ενδιαφέρον μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό.»