Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: «Πέρασε σαν οδοστρωτήρας και με ισοπέδωσε»

Για τον γάμο της με τον Λευτέρη Σουλτάτο μίλησε η Βάσω Λασκαράκη στην εκπομπή “Super Κατερίνα”. «Δεν ξέρω αν μας το χρωστούσε ο Θεός ή όχι πάντως είμαστε τυχεροί που γνωριστήκαμε, που συναντηθήκαμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια όμορφη οικογένεια και ένα ωραίο σπίτι. Λέω προσπαθούμε γιατί δεν σταματάει ποτέ αυτή η προσπάθεια.

Όταν είσαι με έναν άνθρωπο και καθώς διανύεις την καθημερινότητα με τις δυσκολίες και τα προβλήματα πάντα πρέπει να είσαι alert και πάντα οι σχέσεις είτε φιλικές, είτε σχέσεις γάμου, είτε οικογενειακές χρειάζονται πάρα πολύ φροντίδα», είπε η ηθοποιός που είναι μαζί με τον σεφ εδώ και 8 χρόνια.

«Τσίτα τα γκάζια»

Η Λασκαράκη αναφέρθηκε στη στιγμή που χρειάστηκε να πει στην κόρη της Εύα (που έχει αποκτήσει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη) ότι θα συγκατοικήσουν μαζί με τον Λευτέρη και πως το χειρίστηκε. «Το συζητάς με τον πρώην σύζυγό σου και με έναν ειδικό. Νομίζω ότι τα πράγματα ήρθαν αρκετά φυσικά. Η Εύα γνώριζε πρώτα τον Λευτέρη σαν παρέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν ένα τετράμηνο που τον έβλεπε καθημερινά στις διακοπές σαν μια κοινή παρέα. Μετά από έναν χρόνο που ήμασταν μαζί και ήμασταν σίγουροι γι’ αυτό που πάμε να κάνουμε, τότε της το είπα ότι θα μετακομίσουμε σε ένα σπίτι και θα μείνουμε όλοι μαζί.

Ο Λευτέρης είναι ιδιαίτερος άνθρωπος στις σχέσεις αγάπης. Τα δίνει όλα, δεν κρατάει τίποτα πίσω. Είναι τσίτα τα γκάζια. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Είναι παρορμητικός. Είναι όλα για όλα και αυτό πέρασε σαν οδοστρωτήρας και με ισοπέδωσε γιατί δεν μου άφησε καθόλου αμφιβολίες. Όποιες κι αν υπήρχαν τον πρώτο καιρό νομίζω ότι πήγαν στην άκρη κατευθείαν κι αυτό με έκανε να νιώσω σίγουρη και ασφαλής.