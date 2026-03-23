Βενζίνη vs Ηλεκτροκίνηση: Ποιοι οδηγοί πληρώνουν 5 φορές ακριβότερα την κρίση στο Ιράν;

Η επίσκεψη στο βενζινάδικο έχει μετατραπεί σε έναν καθημερινό εφιάλτη για χιλιάδες οδηγούς. Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος στο Ιράν προκαλούν διαδοχικούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οι κάτοχοι βενζινοκίνητων οχημάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των θυμάτων της ακρίβειας. Η διαφορά, πλέον, δεν είναι απλώς αισθητή· είναι χαοτική.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, το πρόσθετο κόστος για τον ανεφοδιασμό ενός συμβατικού αυτοκινήτου αναμένεται να είναι πενταπλάσιο σε σύγκριση με την επιβάρυνση που θα δει ένας οδηγός ηλεκτρικού οχήματος στο τιμολόγιο του ρεύματος. Για εκείνους που διανύουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά, το χάσμα αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά μια σοβαρή απειλή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

«Κάθε μέρα που ένας οδηγός πλησιάζει στην αντλία, έρχεται αντιμέτωπος με την οδυνηρή πραγματικότητα των τιμών. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι η μοναδική διέξοδος για όποιον θέλει να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο. Οι ηγέτες της Ευρώπης μπορούν να διαπραγματευτούν για τις πηγές πετρελαίου, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν –ούτε να υπερχρεώσουν– τον άνεμο και τον ήλιο» εξηγεί ο Lucien Mathieu, διευθυντής αυτοκινήτων της Ομοσπονδίας.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από το μαύρο χρυσό παραμένει η «αχίλλειος πτέρνα» της. Μέσα στο 2025, η ΕΕ εισήγαγε 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου μόνο για τις ανάγκες των μετακινήσεων, μια δαπάνη που άγγιξε τα 67 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, τα 8 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη στους ευρωπαϊκούς δρόμους λειτούργησαν ως «ασπίδα», εξοικονομώντας πέρυσι 46 εκατομμύρια βαρέλια, αξίας σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα καινούργια, ακριβά μοντέλα. Η λύση που προκρίνεται είναι η στροφή στην αγορά των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με αυτόν τον τρόπο, η πράσινη μετακίνηση γίνεται προσιτή σε όλους, οι ρύποι μειώνονται και η οικονομία θωρακίζεται. Όπως καταλήγει ο Mathieu, είναι πλέον ευθύνη των νομοθετών να δημιουργήσουν το πλαίσιο εκείνο που θα επιταχύνει την πρόσβαση σε φθηνά, μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα, προστατεύοντας τους πολίτες από την επόμενη αναπόφευκτη πετρελαϊκή κρίση.

Η απάντηση στην αβεβαιότητα

Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Πολλοί οδηγοί ανησυχούν για το "αγκάθι" των τιμών του ρεύματος ή την έλλειψη υποδομών φόρτισης στις γειτονιές τους. Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή:

Όσο παραμένουμε δέσμιοι της αντλίας, η τσέπη μας θα αποτελεί "όμηρο" των γεωπολιτικών αναταράξεων και του "Iran Factor". Ενώ το πετρέλαιο εξαρτάται από τις διαθέσεις των διεθνών συρράξεων, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παραχθεί τοπικά από τον ήλιο και τον άνεμο, προσφέροντας μια σταθερότητα που η βενζίνη δεν θα έχει ποτέ ξανά. Το κλειδί βρίσκεται στην ανάπτυξη των δημόσιων δικτύων φόρτισης και στην ενίσχυση της αγοράς μεταχειρισμένων ηλεκτρικών, ώστε η ενεργειακή θωράκιση να μην είναι προνόμιο των λίγων, αλλά μια προσιτή λύση για κάθε νοικοκυριό που θέλει να σταματήσει να πληρώνει το "μάρμαρο" των παγκόσμιων κρίσεων.