Βίκυ Κουλιανού: «Το ότι δεν βρίσκομαι στο GNTM δεν καθορίζει αν έχω κάνει καριέρα ή όχι»

Για το ξεκίνημά της στο modelling, για σταθμούς ζωής, για την καταξίωση και όσα έζησε δίπλα σε κορυφαίους σχεδιαστές μόδας, μίλησε η Βίκυ Κουλιανού στην διαδικτυακή εκπομπή Fashion Snap του Παντελή Τουτουντζή.

«Όλα ξεκίνησαν σαν όνειρο. Μπήκα στη μόδα από προτροπή του Μιχάλη Ασλάνη που με είδε τυχαία σε ηλικία 16 ετών μέσα σε ένα λεωφορείο και μου πρότεινε να γίνω μοντέλο. Μου φάνηκε αστείο όταν το άκουσα. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να γίνω μοντέλο, ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας, να πάω στη σχολή Καλών Τεχνών» εξήγησε αρχικά το μοντέλο που περπάτησε σε διεθνείς πασαρέλες.

«Πιο πολύ με αγαπάνε στο εξωτερικό και με στηρίζουν από τα 19 μου μέχρι σήμερα και μου στέλνουν μηνύματα, παρά στην Ελλάδα. Ο κόσμος ο απλός με λατρεύει και πάντα μου το δείχνει και νιώθω ευγνωμοσύνη γι' αυτό» ξεκαθάρισε η Βίκυ Κουλιανού και όταν ο Παντελής Τουτουντζής την ρώτησε πώς και δεν βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του GNTM είπε: «Σίγουρα πολύ τηλεόραση δεν έχω κάνει.

Το ότι δεν βρίσκομαι στο GNTM δεν σημαίνει ότι εγώ δεν ήθελα. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν θα σχολίαζα γιατί έχει συμβεί αυτό. Μπορεί να ξέρω τον λόγο. Δεν τον μοιράζομαι όμως γιατί έχω ευγένεια και ήθος. Έχω μάθει να τιμώ την προσωπικότητα που έχω χτίσει μέσα στα χρόνια. Δεν θέλω να παλεύω να αποδείξω τα αυταπόδεικτα. Σίγουρα θα είχα να πω στα νέα παιδιά πολλά tips και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Έχω μάθει να είμαι μόνο όπου με θέλουν. Ειχε συμφωνηθεί να είμαι, έκανα και guest αλλά δεν προχώρησε και δεν ξέρω τι συνέβη.

Υπήρχαν κλίκες και εγώ ήμουν το «μαύρο πρόβατο»...

«Το GNTM δεν είναι η γενικότερη γνώμη του κοινού και δεν θα με καθορίσει αν έχω κάνει καριέρα ή όχι. Στο εξωτερικό είναι μοντέλα που έχουν διανύσει χιλιόμετρα στο GNTM. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα και η Βίκυ Καγιά στάθηκε επάξια.... Εγώ δεν είμαι ένα κορίτσι που με έφτιαξαν οι Έλληνες και δεν είμαι ένα δημιούργημα που κάποιους γνωστούς είχα, ήξερα παραγωγούς, σκηνοθέτες, είχα παντρευτεί τον τάδε....

Ήμουν η Βίκυ που έφυγε από το Νέο Κόσμο και πήγε στο Μιλάνο και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα ήξερα μόνο τους φίλους μου, δεν έκανα PR και όλο αυτό δεν βοήθησε... Υπήρχαν οι λεγόμενες κλίκες και εγώ σαν μαύρο πρόβατο και outsider δεν ήμουν η πολύ αγαπημένη τους, τους μπήκα στο μάτι...» εξομολογήθηκε μιλώντας σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Και μιλώντας για τους σχεδιαστές που συνεργάστηκε θυμήθηκε: «Ο Yves Saint Laurent ήταν εξαίρετος σχεδιαστής, τον έχω ζήσει σε πολύ εκρηκτικές του στιγμές μέσα στο ατελιέ και σε πολύ άσχημες στιγμές. Ήταν ένας αρκετά ερωτικός και βασανισμένος τύπος. Στα shows, στο φινάλε δεν έβγαινε πολλές φορές γιατί τον έπιαναν τα κλάματα και πανικός όταν έπρεπε να υποκλιθεί. Στο πρόσωπό του έβλεπες έναν πόνο που τον είχε μετουσιώσει σε τέχνη».