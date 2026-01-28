Βίντεο δείχνει τροχό να φεύγει από αεροσκάφος της British Airways την ώρα της απογείωσης
Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λονδίνο.
Ένα τουλάχιστον περίεργο περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, όταν αεροπλάνο της British Airways, που πραγματοποιούσε πτήση από το Λας Βέγκας με προορισμό το Λονδίνο, έχασε έναν τροχό αμέσως μετά την απογείωσή του.
Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αντιληπτό μέσω της ζωντανής παρακολούθησης της πτήσης από το Flightradar24. Στα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος να απογειώνεται ομαλά και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα αντικείμενο να αποκολλάται και να πέφτει στο έδαφος — όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για τροχό του συστήματος προσγείωσης.
Όπως γνωστοποίησε το Flightradar24, η πτήση BA274 έχασε τον πίσω δεξιό τροχό από το κύριο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους τύπου Airbus A350-1000. Παρά το απρόοπτο, το πλήρωμα συνέχισε κανονικά το ταξίδι και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.