Βίντεο δείχνει τροχό να φεύγει από αεροσκάφος της British Airways την ώρα της απογείωσης

Ένα τουλάχιστον περίεργο περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, όταν αεροπλάνο της British Airways, που πραγματοποιούσε πτήση από το Λας Βέγκας με προορισμό το Λονδίνο, έχασε έναν τροχό αμέσως μετά την απογείωσή του.



Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αντιληπτό μέσω της ζωντανής παρακολούθησης της πτήσης από το Flightradar24. Στα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος να απογειώνεται ομαλά και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα αντικείμενο να αποκολλάται και να πέφτει στο έδαφος — όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για τροχό του συστήματος προσγείωσης.

British Airways A350-1000 loses one of its main gear wheels on departure from Las Vegas Harry Reid International Airport.



The incident captured on a Flightradar24 automated live stream occurred last night on the BA274, as reported by @flightradar24.



The flight continued for a… pic.twitter.com/ftMM7ixrR4 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 27, 2026

Όπως γνωστοποίησε το Flightradar24, η πτήση BA274 έχασε τον πίσω δεξιό τροχό από το κύριο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους τύπου Airbus A350-1000. Παρά το απρόοπτο, το πλήρωμα συνέχισε κανονικά το ταξίδι και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.