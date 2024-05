Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο στο φορείο μετά την απόπειρα δολοφονίας που έγινε εναντίον του την Τετάρτη σε περιοχή έξω από την πρωτεύουσα βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο διακρίνονται οι τραυματιοφορείς να μεταφέρουν τον Φίτσο τον οποίο έχουν καλυμμένο με ένα σεντόνι και στη συνέχεια να εισέρχονται στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα της πόλης Χάντλοβα. Όπως αναφέρεται, η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

‼️ Robert #Fico was taken to hospital in Banská Bystrica after an assassination attempt pic.twitter.com/4XzmbU8wAJ