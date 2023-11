Χωρίς τέλος είναι ο τρόμος στη Γάζα με τα βίντεο από τους βομβαρδισμούς να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Το πρωί την ώρα που δεκάδες Χριστιανοί Λατίνοι προσεύχονταν μέσα στον ναό, όπου έχουν βρει και καταφύγιο, ένα βλήμα από αεροσκάφος της ισραηλινής αεροπορίας εκρήγνυται σε μικρή απόσταση από τον ναό.

Το κτίσμα τραντάζεται ενώ κάποια από τα τζάμια σπάνε από το ωστικό κύμα

An Israeli air strike blasted the area just outside the Latin Church in Gaza while the Christian community was praying: “Holy Mary, pray for us sinners, now and at the hour of our death.” pic.twitter.com/SgZ9GJJGcj