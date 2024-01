Viral το λάθος στον «Εκατομμυριούχο» - Και οι τέσσερις απαντήσεις ήταν σωστές

Σε μια αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση και έκανε το γύρο του διαδικτύου, προχώρησε ο Θανάσης Χειμωνάς, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Τρίτης 9/1.

Όπως είπε, κατά το παρελθόν έγραφε ερωτήσεις για το δημοφιλές παιχνίδι γνώσεων «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος». Ο γνωστός συγγραφέας μίλησε μεταξύ άλλων και για το μεγάλο λάθος που είχε γίνει με μία ερώτηση, η οποία είχε τέσσερις σωστές απαντήσεις και όχι μία.

«Οι ερωτήσεις περνούσαν από ελεγκτές, αλλά είχε γίνει λάθος όταν ήμουν εγώ με αυτόν που είχε πάρει το μεγαλύτερο ποσό. Είχε γίνει λάθος με το σήμα της ολυμπιακής επιτροπής, που ήταν και οι τέσσερις απαντήσεις σωστές. Αυτός είπε μία, πήρε τα λεφτά και τελικά δεν ήταν σωστό, ήταν υπέρ του το λάθος. Μπορώ να πω με περηφάνεια ότι εγώ δεν είχα γράψει την ερώτηση» ανέφερε ο Θανάσης Χειμωνάς.

«Έλεγε ποιο από τα τέσσερα δεν υπάρχει στο διεθνούς εκεχειρίας και υπήρχαν και τα τέσσερα. Απλά αυτός είχε πει το ένα που ήταν μικρό και δεν φαινόταν εύκολα» συνέχισε ο Θανάσης Χειμωνάς.

Το Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος είναι τηλεπαιχνίδι γνώσεων, αντίγραφο στο βρετανικό Who Wants to be a Millionaire, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1999 στο Mega Channel. Το 2010, ο Εκατομμυριούχος επιλέχθηκε ως το πιο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι στα 20 χρόνια του Mega.

Από το 1999 ως το 2006, το παιχνίδι γυριζόταν στα studios Καραμάνου, στους Αγίους Αναργύρους, ενώ από το 2022 γυρίζεται στα Kapa Studios στα Σπάτα. Το τηλεπαιχνίδι έχει επιστρέψει στις τηλεοπτικές οθόνες μετά από 16 χρόνια απουσίας, τον Απρίλιο του 2022 μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1 στο καθημερινό πρόγραμμα. Το μέγιστο έπαθλο είναι 100.000 €.