Viral το βίντεο του Νίκου Χαρδαλιά με το «Ηλία ρίχ’ το» από την υπό κατασκευή πλατεία Γαλατσίου

Viral στα social media έχει γίνει το βίντεο που δείχνει τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά να δίνει το σύνθημα για την κατεδάφιση εγκαταλελειμμένου κτηρίου στο εργοτάξιο όπου δημιουργείται η νέα πλατεία στο Γαλάτσι.

Στο στιγμιότυπο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, ο περιφερειάρχης ακούγεται να λέει «Ηλία ρίχ’ το», δίνοντας το «πράσινο φως» στον χειριστή της μπουλντόζας να ξεκινήσει την κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων στην περιοχή όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η νέα κεντρική πλατεία της πόλης.

Η φράση «Ηλία ρίχ’ το» αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου, προερχόμενη από την ταινία «Όλα είναι δρόμος» του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη. Στην ταινία, η ατάκα ακούγεται από τον ηθοποιό Γιώργο Αρμένη σε μια εμβληματική σκηνή όπου δίνεται το σύνθημα για την κατεδάφιση ενός νυχτερινού κέντρου, με αποτέλεσμα να γίνει έκτοτε μέρος της λαϊκής κουλτούρας.

Μια νέα πλατεία για το Γαλάτσι

Στο εργοτάξιο της υπό κατασκευή πλατείας βρέθηκε μαζί με τον Περιφερειάρχη και ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο ως μια σημαντική παρέμβαση για την πόλη, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα όνειρο δεκαετιών που πλέον υλοποιείται.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής και πλήρως προσβάσιμης κεντρικής πλατείας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατεία θα συνοδεύεται από υπόγειο χώρο στάθμευσης περίπου 280 θέσεων, ενώ το δεύτερο επίπεδο θα συνδέεται με τον σταθμό του μετρό που κατασκευάζεται στην περιοχή, βελτιώνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα.

«Εδώ θα είναι η πλατεία μας, εδώ θα παίζουν τα παιδιά μας», αναφέρει στο βίντεο ο δήμαρχος Γαλατσίου, με τον Νίκο Χαρδαλιά να συμπληρώνει: «Το Γαλάτσι αλλάζει, η Αττική αλλάζει. Ενώνουμε δυνάμεις για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών».

Σε εξέλιξη και άλλα έργα στην περιοχή

Την ίδια στιγμή, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα σημαντικά έργα στο Γαλάτσι με έντονο κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η δημιουργία σύγχρονου βιοκλιματικού θερινού κινηματογράφου στον ιστορικό χώρο «Ζαΐρα»

η κατασκευή του 3ου Νηπιαγωγείου της πόλης

η ανέγερση νέου τετραώροφου βρεφονηπιακού σταθμού

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και επιπλέον παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής, όπως η κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου, καθώς και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα.



Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αστικής αναβάθμισης που στοχεύει να αλλάξει την εικόνα της πόλης και να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων.