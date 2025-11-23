«Βιβλική καταστροφή» από τις πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα - Κατεστραμμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα στους Δήμους Βόρειων και Κεντρικών Τζουμέρκων, με τις εικόνες από την περιοχή να αποτυπώνουν μια δραματική κατάσταση: δρόμοι κατεστραμμένοι, οχήματα παρασυρμένα από χειμάρρους και ολόκληρες πλαγιές που έχουν υποχωρήσει, αποκλείοντας οικισμούς.

Σε πολλά σημεία το οδόστρωμα έχει «σχιστεί» στα δύο, με μεγάλες εκτάσεις ασφάλτου να έχουν υποχωρήσει, αφήνοντας δρόμους εντελώς αδιάβατους. Ογκώδεις βράχοι, λάσπες και φερτά υλικά έχουν καλύψει οδικά δίκτυα και ρέματα, ενώ αγωγοί και υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δυσχεραίνοντας κάθε προσπάθεια πρόσβασης.

Οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ έχει γίνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Παρά τη μάχη των συνεργείων για την αποκατάσταση, η έκταση των ζημιών καθιστά το έργο εξαιρετικά δύσκολο.

Κέρκυρα: Βροχές, νέος κίνδυνος κατολισθήσεων και σχολεία κλειστά

Στην Κέρκυρα, όπου οι προσπάθειες αποκατάστασης συνεχίζονται, η βροχόπτωση επέστρεψε τη νύχτα, αν και με μικρότερη ένταση. Ωστόσο η ανησυχία παραμένει, καθώς το έδαφος είναι κορεσμένο και ασταθές, με τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων να παραμένει υψηλός.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, περιέγραψε στο ΕΡΤnews «δραματική κατάσταση» σε 20 κοινότητες και οικισμούς, με σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και προσβασιμότητας.

«Επιχειρούμε όλοι, πολιτική Προστασία, Δήμος, Περιφέρεια, ΕΜΑΚ, για να προστατεύσουμε ζωές», δήλωσε, τονίζοντας ότι απαιτείται χρόνος, σοβαρή μελέτη και επεμβάσεις για την αποκατάσταση. Όλα τα σχολεία και τα πολιτιστικά κέντρα θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Προβλήματα σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία – Χιόνια στα ορεινά

Στα Ιωάννινα συνεχίζεται η βροχόπτωση, με πολλές περιοχές – όπως η Πεδινή – να θυμίζουν λίμνες από τα συσσωρευμένα νερά. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χιόνια στα γύρω βουνά.

Ανησυχητικές εικόνες καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Ήπειρο. Στη Φιλιππιάδα, η Ειδική Διασωστική Ομάδα Πολλαπλών Αποστολών απεγκλώβισε άλογο που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένα χωράφια. Στα Τζουμέρκα και τα Άγναντα, η Πυροσβεστική μεταφέρει ακόμα και ιατρικό εξοπλισμό σε αποκλεισμένους κατοίκους.

Τα προβλήματα στις υποδομές είναι τεράστια: δρόμοι έχουν κοπεί, άλλοι παραμένουν καλυμμένοι με λάσπες, χώματα και κορμούς, ενώ ζημιές εκατομμυρίων ευρώ καταγράφονται σε ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και δίκτυα.

Συνεχής επιφυλακή - Νέα επιδείνωση έρχεται

Οι Αρχές βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, με διασώσεις ανθρώπων και ζώων να συνεχίζονται καθημερινά. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι ακόμη και μια μικρή βροχή μπορεί να προκαλέσει νέα κατολισθητικά φαινόμενα, λόγω του εξαιρετικά κορεσμένου εδάφους.

Αύριο αναμένεται μικρή βελτίωση, αλλά από μεθαύριο προβλέπεται νέα επιδείνωση με φρένες βροχοπτώσεις.